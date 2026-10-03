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Giriş Tarihi: 3.10.2026 09:12 Son Güncelleme: 3.10.2026 09:14

Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç ile nikah tazeledi!

Trabzonspor Kulübü, deneyimli bek oyuncusu Mustafa Eskihellaç'nı sözleşmesini uzattı.

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Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç ile nikah tazeledi!
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Trabzonspor'un, Mustafa Eskihellaç'ın sözleşmesini uzattığı ortaya çıktı.

TFF kayıtlarında yer alan bilgilere göre; bordo-mavililer, 29 yaşındaki futbolcuyla 24 Ağustos 2026 tarihinde mukavele yenileme işlemi gerçekleştirdi.

Kulübün, bu konuda kamuoyuna duyuru yapmaması nedeniyle söz konusu işlemin gündeme gelmediği belirtildi.

2029'A KADAR İMZALADI

Yeni anlaşmanın 1 Temmuz 2027'de başlayacağı ve 30 Haziran 2029'a kadar devam edeceği vurgulandı. Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç'ı Şubat 2025'te Gaziantep FK'den 2,5+1 yıllık sözleşme ile kadrosuna katmıştı.

İlk mukaveleye göre; 29 yaşındaki sol bekin garanti kontratı sezon sonunda bitecek, 2027-28 sezonu için ise Trabzonspor'un opsiyon hakkı bulunacaktı. Yeni anlaşmayla birlikte yönetim, oyuncunun geleceği konusunda daha uzun vadeli bir adım attı.

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Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#GAZİANTEP FK #MUSTAFA #MUSTAFA ESKİ #TRABZONSPOR #TFF

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Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç ile nikah tazeledi!
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