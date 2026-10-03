Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç ile nikah tazeledi!

2029'A KADAR İMZALADI

Yeni anlaşmanın 1 Temmuz 2027'de başlayacağı ve 30 Haziran 2029'a kadar devam edeceği vurgulandı. Trabzonspor, Mustafa Eskihellaç'ı Şubat 2025'te Gaziantep FK'den 2,5+1 yıllık sözleşme ile kadrosuna katmıştı.

İlk mukaveleye göre; 29 yaşındaki sol bekin garanti kontratı sezon sonunda bitecek, 2027-28 sezonu için ise Trabzonspor'un opsiyon hakkı bulunacaktı. Yeni anlaşmayla birlikte yönetim, oyuncunun geleceği konusunda daha uzun vadeli bir adım attı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör