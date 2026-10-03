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Giriş Tarihi: 3.10.2026 21:26

TSYD Ankara Kupası'nı Ankara Keçiörengücü kazandı!

Gençlerbirliği karşısında 1-0 kazanan Ankara Keçiörengücü, 59. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nın sahibi oldu.

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AA
TSYD Ankara Kupası’nı Ankara Keçiörengücü kazandı!
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59. Türkiye Spor Yazarları Derneği (TSYD) Ankara Kupası'nı Gençlerbirliği'ni 1-0 yenen Ankara Keçiörengücü kazandı.

Eryaman Stadı'nda karşılaşmada iki başkent kulübü karşı karşıya geldi.

Karşılaşmadaki tek gol, Ankara Keçiörengücü oyuncusu Halil Can Ayan'dan geldi.

Ankara Keçiörengücü, bu sonuçla 59. TSYD Ankara Kupası'nda ilk kez zafere ulaştı.

Şampiyon olan takıma kupasını TSYD Ankara Şubesi Başkanı Murat Tarhan, ikinciye ise kupasını TSYD Ankara Şubesi Asbaşkanı Orhan Kemal Erkılıç takdim etti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#GENÇLERBİRLİĞİ #ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
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