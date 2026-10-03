Yine bize hüsran!

1930 gün sonra bir ilk

Fransa (1-0) ve İtalya'nın (4-1) ardından Belçika'ya (3-0) yenilen A Milli Takımımız, resmi karşılaşmalar baz alındığında bin 930 gün sonra üst üste 3. mağlubiyetini aldı. Ay-Yıldızlılar, en son 3 maçını EURO 2020'de İtalya (3-0), Galler (2-0) ve İsviçre'ye (3-1) kaybetmişti. Son 6 karşılaşmada 1 galibiyet (ABD) alırken 5 kez boynumuz bükük kaldı

Bireysel hatadan 3 maçta 4 gol!

A Milli Takım, yaptığı bireysel hataların bedelini kalesinde golle gördü. Belçika'nın ikinci golünde Yunus Akgün'ün hatasını De Bruyne değerlendirdi. Fransa maçında Mbappe'nin ağları bulduğu pozisyonun öncesinde Can Uzun topu kaptırmıştı. İtalya sınavında da Zeki Çelik ve kaleci Altay Bayındır, saçbaş yoldurmuştu. A Milli Takım oyuncuları, 3 maçta 4 kez gole sebebiyet veren hata yaptı.

Merih zoru başardı

A Milli Takım, 42. dakikada skoru 1-1'e getirmeye çok yaklaştı. Ancak arka direkte boş durumdaki Merih Demiral topu üstten dışarı gönderdi.

Kilometre farkı

Belçikalı futbolcular, Bizim Çocuklar'a dünkü maçta yaklaşık 5 kilometre fark attı. Belçika 117.2 kilometre koşarken, Türkiye 112.8 kilometre mesafe kat etti. Topun oyunda kalma süresi ise 62.21 dakika olarak hesaplandı.

Arda, İtalya maçında cezalı

FRANSA ve İtalya maçlarında olduğu gibi Belçika karşısında da A Milli Takım'ın en iyisi Arda Güler'di. En fazla şut çeken (8), rakip ceza sahasında topla buluşan (9), çalım atan (5), şut pası veren (5) ve orta yapan (6) 21 yaşındaki yıldızımız, gördüğü sarı kartla cezalı duruma düştü. Arda, İtalya deplasmanında yerini alamayacak.

Lukaku golle tanıştı!

Belçika'nın F.Bahçe forması giyen forveti Lukaku, gol orucunu Türkiye karşısında bozdu. F.Bahçe'de 8 karşılaşmada 191 dakika süre alan ancak ağları sarsamayan 33 yaşındaki yıldız, dün 61'de oyuna girdi. 76'da Uğurcan'ı avlayıp 3-0'a getirdi. Milli takımındaki 94. golünü attı.

Eşitlik bozuldu

A Milli Takım, Belçika ile tarihinde düne kadar 11 kez rakip olmuştu. 3 maçı Türkiye'nin 3'ü ise Belçika'nın üstünlüğü ile geçilmiş, 5 karşılaşma berabere bitmişti. Belçika galibiyet sayısında 4'ü bulup dengeyi bozdu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör