Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Portekiz – Norveç maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
Giriş Tarihi: 4.10.2026 19:08 Son Güncelleme: 4.10.2026 19:10

A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Portekiz – Norveç maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4’ün 4. haftasında Norveç’i konuk edecek. Karşılaşma A Haber’den canlı yayınlanacak. Mücadelenin canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Portekiz – Norveç maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4'ün 4. haftasında Portekiz ile Norveç karşı karşıya gelecek. Müsabaka Dragao Stadyumu'nda oynanacak.

Kritik maçta İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çalacak. Maurizio Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni üstlenecek.

Zorlu müsabakada VAR'da Marco Di Bello, AVAR'da ise Luca Pairetto görev alacak.

Portekiz ile Norveç arasındaki müsabaka A Haber'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Karşılaşma saat 21.45'te başlayacak.

Portekiz – Norveç maçının canlı anlatımını ve canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Araujo, Dias, Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes, Neto, Trincao, Joao Felix.

Norveç: Nyland, Ryerson, Ajer, Ostigard, Wolfe, Berge, Berg, Odegaard, Bobb, Schjelderup, Haaland.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#PORTEKİZ #NORVEÇ #ULUSLAR LİGİ #A HABER

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A Haber Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Portekiz – Norveç maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
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