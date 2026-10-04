A Milli Futbol Takımı, 658. maçına İtalya karşısında çıkacak

Türkiye, 103 yıllık tarihinde 368'i resmi, 289'u özel, 657 maç oynayıp 1'i hükmen 260 galibiyet, 151 beraberlik, 246 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlılar, 280'i deplasmanda, 283'ü Türkiye'de, 94'ü tarafsız sahadaki maçlarda, 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 907 gol attı, kalesinde 940 gol gördü.
Bugüne kadar 93 ülke takımıyla karşılaşan milliler, 657 müsabakanın 567'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 28'ini Amerika, 4'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
HÜKMEN GALİBİYET VE KOSOVA MAÇI
Milliler, 657 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı.
Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'ndaki özel maç, 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
Ay-yıldızlı ekibin 21 Mayıs 2014'te deplasmanda Kosova ile yaptığı ve 6-1 kazandığı özel maç ise söz konusu tarihte bu ülkenin UEFA ile FIFA üyesi olmaması nedeniyle değerlendirmeye alınmadı.
VİNCENZO MONTELLA YÖNETİMİNDE 40'INCI MÜCADELE
Türkiye, İtalyan teknik adam Vincenzo Montella yönetiminde 40'ıncı sınavını İtalya karşısında verecek.
İtalyan teknik adamla 30'u resmi, 9'u özel 39 maça çıkan milliler, 21 galibiyet, 13 mağlubiyet, 5 beraberlik yaşadı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 65 kez havalandıran ay-yıldızlı ekip, kalesinde 54 gole engel olamadı.
Türkiye'nin İtalyan teknik adam idaresinde çıktığı maçların sonuçları şöyle:
|Tarih
|Maç
|Organizasyon
|Sonuç
|12.10.2023
|Hırvatistan-Türkiye
|EURO 2024 Elemeleri
|0-1
|15.10.2023
|Türkiye-Letonya
|EURO 2024 Elemeleri
|4-0
|18.11.2023
|Almanya-Türkiye
|Özel
|2-3
|21.11.2023
|Galler-Türkiye
|EURO 2024 Elemeleri
|1-1
|22.03.2024
|Macaristan-Türkiye
|Özel
|1-0
|26.03.2024
|Avusturya-Türkiye
|Özel
|6-1
|04.06.2024
|İtalya-Türkiye
|Özel
|0-0
|10.06.2024
|Polonya-Türkiye
|Özel
|2-1
|18.06.2024
|Türkiye-Gürcistan
|EURO 2024
|3-1
|22.06.2024
|Türkiye-Portekiz
|EURO 2024
|0-3
|26.06.2024
|Çekya-Türkiye
|EURO 2024
|1-2
|02.07.2024
|Avusturya-Türkiye
|EURO 2024
|1-2
|06.07.2024
|Hollanda-Türkiye
|EURO 2024
|2-1
|06.09.2024
|Galler-Türkiye
|UEFA Uluslar Ligi
|0-0
|09.09.2024
|Türkiye-İzlanda
|UEFA Uluslar Ligi
|3-1
|11.10.2024
|Türkiye-Karadağ
|UEFA Uluslar Ligi
|1-0
|14.10.2024
|İzlanda-Türkiye
|UEFA Uluslar Ligi
|2-4
|16.11.2024
|Türkiye-Galler
|UEFA Uluslar Ligi
|0-0
|19.11.2024
|Karadağ-Türkiye
|UEFA Uluslar Ligi
|3-1
|20.03.2025
|Türkiye-Macaristan
|UEFA Uluslar Ligi
|3-1
|23.03.2025
|Macaristan-Türkiye
|UEFA Uluslar Ligi
|0-3
|07.06.2025
|ABD-Türkiye
|Özel
|1-2
|10.06.2025
|Meksika-Türkiye
|Özel
|1-0
|04.09.2025
|Gürcistan-Türkiye
|2026 Dünya Kupası Elemeleri
|2-3
|07.09.2025
|Türkiye-İspanya
|2026 Dünya Kupası Elemeleri
|0-6
|11.10.2025
|Bulgaristan-Türkiye
|2026 Dünya Kupası Elemeleri
|1-6
|14.10.2025
|Türkiye-Gürcistan
|2026 Dünya Kupası Elemeleri
|4-1
|15.11.2025
|Türkiye-Bulgaristan
|2026 Dünya Kupası Elemeleri
|2-0
|18.11.2025
|İspanya-Türkiye
|2026 Dünya Kupası Elemeleri
|2-2
|26.03.2026
|Türkiye-Romanya
|2026 Dünya Kupası play-off yarı finali
|1-0
|31.03.2026
|Kosova-Türkiye
|2026 Dünya Kupası play-off finali
|0-1
|01.06.2026
|Türkiye-Kuzey Makedonya
|Özel
|4-0
|07.06.2026
|Türkiye-Venezuela
|Özel
|2-1
|14.06.2026
|Avustralya-Türkiye
|2026 Dünya Kupası
|2-0
|20.06.2026
|Türkiye-Paraguay
|2026 Dünya Kupası
|0-1
|26.06.2026
|Türkiye-ABD
|2026 Dünya Kupası
|3-2
|25.09.2026
|Türkiye-Fransa
|UEFA Uluslar Ligi
|
0-1
|28.09.2026
|
Türkiye-İtalya
|UEFA Uluslar Ligi
|1-4
|02.10.2026
|Belçika-Türkiye
|UEFA Uluslar Ligi
|3-0