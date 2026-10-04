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Giriş Tarihi: 4.10.2026 17:05

A Milli Futbol Takımı'nda sakatlık! Antrenmanı yarıda bıraktı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki 4. maçında yarın deplasmanda İtalya ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını Belçika'da yaptığı antrenmanla tamamladı.

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İHA
A Milli Futbol Takımı’nda sakatlık! Antrenmanı yarıda bıraktı
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Standard Liege kulübünün akademi tesislerinde Teknik Direktör Vincenzo Montella yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı ve pas, rondo ve çeviklik çalışmalarıyla devam etti. Daha sonra İtalya maçının taktiği ve duran top uygulamaları üzerinde duruldu. Antrenman taktik oyunla sona erdi.

EMİRHAN TOPÇU YARIDA BIRAKTI

Dizindeki ağrı sebebiyle kamp döneminde daha önce yapılan bir antrenmanda yer alamayan Emirhan Topçu, bugünkü antrenmanda aynı bölgedeki şikayetinin yeniden oluşması üzerine çalışmayı yarıda bıraktı. Arka adalesinde ağrısı olan Can Uzun da antrenmanın ilk bölümünde takımla çalıştıktan sonra, antrenmanına bireysel programı doğrultusunda devam etti.
Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve Genel Sekreter Abdullah Ayaz da takip etti.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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A Milli Futbol Takımı'nda sakatlık! Antrenmanı yarıda bıraktı
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