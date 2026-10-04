A Spor Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Hollanda – Sırbistan maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 2'nin 4. haftasında Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. Müsabaka Philips Stadyumu'nda oynanacak.
Mücadeleyi Litvanyalı hakem Donatas Rumsas yönetecek. Donatas Rumsas'ın yardımcılıklarını Aleksandr Radius ile Dovydas Suziedelis üstlenecek.
VAR'da Michael Salisbury, AVAR'da ise Orestas Abramavicius görev alacak.
Hollanda – Sırbistan karşılaşması A Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Müsabaka saat 21.45'te başlayacak.
Mücadelenin canlı yayınını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Jurrien Timber, van Dijk, van de Ven, Veerman, Gravenberch, Til, Summerville, Lang, Meerdink.
Sırbistan: Petrovic, Nedeljkovic, Erakovic, Gudelj, Babic, Dzodic, Maksimovic, Zivkovic, Kostic, Tadic, Jovic.