A Spor Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Kosova – Avusturya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

Kosova, UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 3'ün 4. haftasında Avusturya'yı konuk edecek. Karşılaşma Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak.
Mücadelede Portekizli hakem Antonio Nobre düdük çalacak. Antonio Nobre'nin yardımcılıklarını Nelson Pereira ile Paulo Bras üstlenecek.
VAR'da Andre Narciso, AVAR'da ise Fabio Oliveira Melo görev alacak.
Kosova – Avusturya karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.
Kritik müsabaka A Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Mücadelenin canlı yayınını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Kosova: Saipi, Ermal Krasniqi, Vojvoda, Ilir Krasniqi, Dellova, Avdyli, Matoshi, Kacuri, Zhegrova, Asllani, Rrahmani.
Avusturya: Alexander Schlager, Posch, Lienhart, Danso, Mwene, Xaver Schlager, Laimer, Gregoritsch, Wimmer, Prass, Kalajdzic.