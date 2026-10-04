A2 Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Yunanistan – Almanya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un 4. haftasında Almanya'yı konuk edeek. Kritik karşılaşma Toumba Stadyumu'nda oynanacak.
Zorlu mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çalacak. Clement Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek.
VAR'da Jerome Brisard, AVAR'da ise Bastien Dechepy görev alacak.
Yunanistan ile Almanya arasındaki karşılaşma A2'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.
Kritik müsabaka saat 21.45'te başlayacak.
Zorlu mücadelenin canlı yayınını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.
MUHTEMEL İLK 11'LER
Yunanistan: Tzolakis, Saliakas, Mavropanos, Retsos, Tsimikas, Kourbelis, Androutsos, Karetsas, Masouras, Ioannidis, Pavlidis.
Almanya: Urbig, Baku, Thiaw, Anton, Mittelstadt, Pavlovic, Nmecha, Karl, Adeyemi, Wirtz, Burkardt.