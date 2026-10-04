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Giriş Tarihi: 4.10.2026 19:06

A2 Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Yunanistan – Almanya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup’un 4. haftasında Yunanistan ile Almanya karşı karşıya gelecek. Müsabaka A2’den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

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A2 Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Yunanistan – Almanya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
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Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un 4. haftasında Almanya'yı konuk edeek. Kritik karşılaşma Toumba Stadyumu'nda oynanacak.

Zorlu mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çalacak. Clement Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlenecek.

VAR'da Jerome Brisard, AVAR'da ise Bastien Dechepy görev alacak.

Yunanistan ile Almanya arasındaki karşılaşma A2'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Kritik müsabaka saat 21.45'te başlayacak.

Zorlu mücadelenin canlı yayınını ve canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

Yunanistan: Tzolakis, Saliakas, Mavropanos, Retsos, Tsimikas, Kourbelis, Androutsos, Karetsas, Masouras, Ioannidis, Pavlidis.

Almanya: Urbig, Baku, Thiaw, Anton, Mittelstadt, Pavlovic, Nmecha, Karl, Adeyemi, Wirtz, Burkardt.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#YUNANİSTAN #ALMANYA #ULUSLAR LİGİ

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A2 Canlı İzle | Uluslar Ligi’nde Yunanistan – Almanya maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
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