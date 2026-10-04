Arda omuzlarında taşıdı ama tek başına yetmedi

Türkiye'nin Belçika mağlubiyeti, Avrupa basınında da yankı uyandırdı. İşte manşetler:
›› DH LES SPORTS (BELÇIKA):
Beş yıldızlı Kevin De Bruyne: O, gecenin en iyisiydi ve hâlâ o sihirli dokunuşa sahip olduğunu hatırlattı.
›› SPORZA (BELÇIKA):
De Bruyne'den 2 muhteşem gol ve Lukaku'dan enfes son: Kırmızı Şeytanlar, Türkiye'yi 3-0 yendi.
›› HET NIEUWSBLAD (BELÇIKA):
Kral Kev ve Büyük Rom'dan selamlar: Eski kurtlar, yine yaptı yapacağını.
›› DE STANDAARD (BELÇIKA):
Gençler kadar istekli olan De Bruyne ve Lukaku,
Belçika'ya Türkiye karşısında 3-0'lık bir galibiyet kazandırdı.
›› SPORT (İSPANYA):
De Bruyne, Belçika'da Arda Güler'e karşı yine üstünlük kurdu: Kırmızı Şeytanlar'ın kaptanı, takımını 6 puana taşıyarak Uluslar Ligi çeyrek final yarışında iddialı bir konuma yerleştirdi.
›› MARCA (İSPANYA):
Kevin De Bruyne, attığı iki golle Türkiye için bir başka kâbusun mimarı oldu: Türkiye'nin karmaşası içinde, yıldızları ortaya çıktı.
Arda Güler sorumluluğu üstlendi ve takımı omuzlarında taşıdı ancak kaleci Lammers tarafından engellendi.
›› L A REPUBBLICA (İTALYA):
Kevin De Bruyne ve Lukaku, Belçika'nın Türkiye'yi 3-0 yenmesini sağladı ve Montella'yı risk altına soktu.
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Mete Efendioğlu - Editör