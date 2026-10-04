Arda omuzlarında taşıdı ama tek başına yetmedi

Türkiye'nin Belçika mağlubiyeti, Avrupa basınında da yankı uyandırdı. İşte manşetler:››Beş yıldızlı Kevin De Bruyne: O, gecenin en iyisiydi ve hâlâ o sihirli dokunuşa sahip olduğunu hatırlattı.››De Bruyne'den 2 muhteşem gol ve Lukaku'dan enfes son:››Kral Kev ve Büyük Rom'dan selamlar: Eski kurtlar, yine yaptı yapacağını.››Gençler kadar istekli olanBelçika'ya Türkiye karşısında 3-0'lık bir galibiyet kazandırdı.››De Bruyne, Belçika'da Arda Güler'e karşı yine üstünlük kurdu:››Kevin De Bruyne, attığı iki golle Türkiye için bir başka kâbusun mimarı oldu:Arda Güler sorumluluğu üstlendi ve takımı omuzlarında taşıdı ancak kaleci››Kevin De Bruyne ve Lukaku, Belçika'nın Türkiye'yi 3-0 yenmesini sağladı ve Montella'yı risk altına soktu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör