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Giriş Tarihi: 4.10.2026 11:02

Beşiktaş'ta seçimli olağanüstü genel kurul başladı

Beşiktaş Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurul toplantısında oy verme işlemi başladı.

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AA
Beşiktaş’ta seçimli olağanüstü genel kurul başladı
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Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki kongrede divan başkanlığına Özkan Burak Özmen seçildi.

Seçimde aidatlarını yatıran 39 bin 500 üye, 20 sandıkta oy kullanabilecek.

Oy verme işlemi saat 17.00'de sona erecek.

SERDAL ADALI, SEÇİME TEK ADAY GİRDİ

Genel kurulda mevcut başkan Serdal Adalı, seçime tek aday girdi.

Adalı'nın yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

Asil üyeler: Murat Kılıç, Uğur Fora, Leman Özgür Rodoplu, Mithat Görkem Aksoy, Aykan Aydın, Mete Düren, Orhan Özalp, Özkan Arseven, Mehmet Sarımermer, Arslan Küçükemre

Yedek üyeler: Toygun Batallı, Üzeyir Engin, Cengiz Sarıkaya, İpek Gençer Yağcı, Ziya Fırat Gültekin.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Beşiktaş'ta seçimli olağanüstü genel kurul başladı
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