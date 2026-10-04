Gol yağmuru 7-0

UEFA Uluslar A Ligi'nde dün tarihi bir maç oynandı. 3. Grup'ta İngiltere, deplasmanda Hırvatistan'ı 7-0'lık skorla bozguna uğrattı.
A Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmada Thomas Tuchel'in ekibi, rakibini sahadan sildi. Topla oynamada %64'e 36, başarılı pasta 682'ye 363 üstünlük kuran İngiltere, 10 isabetli şutunun 7'sini ağlarla buluşturdu.
Slaven Bilic'in takımı ise tek isabetli şutunda da fileleri havalandıramadı. İngiltere ilk yarıda Harry Kane, Bellingham, Anthony Gordon ve Saka ile 4-0'ı buldu. Hırvatistan'ın üç oyuncu değişikliği fayda getirmedi. Kane skoru 5-0'a getirirken Saka ve Rogers sonucu belirledi.
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Mete Efendioğlu - Editör