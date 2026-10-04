Gol yağmuru 7-0

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!

UEFA Uluslar A Ligi'nde dün tarihi bir maç oynandı. 3. Grup'taA Spor'dan naklen yayınlanan karşılaşmada Thomas Tuchel'in ekibi, rakibini sahadan sildi.Slaven Bilic'in takımı ise tek isabetli şutunda da fileleri havalandıramadı. İngiltere ilk yarıda Harry Kane, Bellingham, Anthony Gordon ve Saka ile 4-0'ı buldu. Hırvatistan'ın üç oyuncu değişikliği fayda getirmedi. Kane skoru 5-0'a getirirken Saka ve Rogers sonucu belirledi.