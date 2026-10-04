İtalya, Türkiye maçına hazır!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek olan İtalya, bu müsabakanın hazırlıklarını Bologna kentinde yaptığı idmanla tamamladı.
"Gök-mavililer" olarak anılan İtalya Milli Takımı, yarın Türkiye ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Roberto Mancini yönetiminde, Serie A takımlarından Bologna'nın tesislerinde gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.
İlk 15 dakikası basına açık gerçekleşen idmanın başında teknik direktör Mancini, oyuncularıyla sahada kısa bir toplantı yaptı.
Grup halinde ısınma hareketleri yapılan antrenmanda daha sonra İtalyan oyuncular top kapma çalışması gerçekleştirdi.
Mancini'nin de yardımcılarıyla beraber idmanda oyun kurma çalışmalarına katıldığı görüldü.
Bu arada, İtalya Futbol Federasyonundan edinilen bilgiye göre, ağrıları olduğu gerekçesiyle forvet oyuncusu Moise Kean bugünkü idmana katılmadı.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta İtalya ile Türkiye yarın akşam Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadı'nda TSİ 21.45'te kozlarını paylaşacak.