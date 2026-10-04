İtalya, Türkiye maçına hazır!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında A Milli Futbol Takımı'nı konuk edecek olan İtalya, bu müsabakanın hazırlıklarını Bologna kentinde yaptığı idmanla tamamladı.

"Gök-mavililer" olarak anılan İtalya Milli Takımı, yarın Türkiye ile yapacağı maçın hazırlıklarını teknik direktör Roberto Mancini yönetiminde, Serie A takımlarından Bologna'nın tesislerinde gerçekleştirdiği idmanla sürdürdü.

İlk 15 dakikası basına açık gerçekleşen idmanın başında teknik direktör Mancini, oyuncularıyla sahada kısa bir toplantı yaptı.