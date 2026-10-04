Jorge Jesus’tan Cristiano Ronaldo açıklaması!

UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç'i 2-1 mağlup eden ve grubunda 4'te 4 yapan Portekiz'de teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

Cristiano Ronaldo ile ilgili soruya Jorge Jesus, "Cristiano Ronaldo konusunda ne olacağını bilmiyorum, benim için her şey hala mümkün. Milli takım kadrosu açıklanmadan önce kendi hayatıyla ilgili kararını vermesi gerekiyor" cevabını verdi.

Cristiano Ronaldo'nun istediği zaman geri dönebileceğini vurgulayan Jorge Jesus, "Eğer oynuyorsa ve kadroda olmak istiyorsa, istediği zaman geri dönebilir, neden olmasın? Bu bir yanlış anlaşılmaydı ve bence çözülmesi kolay" şeklinde konuştu.