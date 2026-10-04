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Giriş Tarihi: 5.10.2026 00:51

Jorge Jesus’tan Cristiano Ronaldo açıklaması!

Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Jorge Jesus, Cristiano Ronaldo ile ilgili konuştu.

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Jorge Jesus’tan Cristiano Ronaldo açıklaması!
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UEFA Uluslar Ligi'nde Norveç'i 2-1 mağlup eden ve grubunda 4'te 4 yapan Portekiz'de teknik direktör Jorge Jesus açıklamalarda bulundu.

Cristiano Ronaldo ile ilgili soruya Jorge Jesus, "Cristiano Ronaldo konusunda ne olacağını bilmiyorum, benim için her şey hala mümkün. Milli takım kadrosu açıklanmadan önce kendi hayatıyla ilgili kararını vermesi gerekiyor" cevabını verdi.

Cristiano Ronaldo'nun istediği zaman geri dönebileceğini vurgulayan Jorge Jesus, "Eğer oynuyorsa ve kadroda olmak istiyorsa, istediği zaman geri dönebilir, neden olmasın? Bu bir yanlış anlaşılmaydı ve bence çözülmesi kolay" şeklinde konuştu.

Kendisi açısından bir problem olmadığını vurgulayan Jorge Jesus, "Benim açımdan her şey yolunda. Ne zaman çözülecek? Bunu bilmiyorum, göreceğiz" sözlerini dile getirdi.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ULUSLAR LİGİ #JORGE JESUS #CRİSTİANO RONALDO #PORTEKİZ MİLLİ TAKIMI

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Jorge Jesus’tan Cristiano Ronaldo açıklaması!
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