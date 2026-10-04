Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Maç Özeti İzle | Hollanda, Sırbistan engeline takılmadı!
Giriş Tarihi: 4.10.2026 19:03 Son Güncelleme: 4.10.2026 23:37

Maç Özeti İzle | Hollanda, Sırbistan engeline takılmadı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 2’nin 4. haftasında Hollanda, Sırbistan’ı konuk etti. Karşılaşma A Spor’dan canlı yayınlandı. Hollanda, Sırbistan engelini 2-1’lik skorla geçti.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Maç Özeti İzle | Hollanda, Sırbistan engeline takılmadı!
  • ABONE OL

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 2'nin 4. haftasında Sırbistan ile kozlarını paylaştı. Müsabaka Philips Stadyumu'nda oynandı.

Mücadeleyi Litvanyalı hakem Donatas Rumsas yönetti. Donatas Rumsas'ın yardımcılıklarını Aleksandr Radius ile Dovydas Suziedelis üstlendi.

VAR'da Michael Salisbury, AVAR'da ise Orestas Abramavicius görev aldı.

Hollanda – Sırbistan karşılaşması A Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlandı.

Hollanda, Sırbistan karşısında sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.

Hollanda'nın gollerini 31. dakikada Teun Koopmeiners ile 72. dakikada Joshua Zirkzee kaydetti. Sırbistan'da fileleri 35. dakikada Mihajlo Cvetkovic havalandırdı.

Bu sonucun ardından Hollanda puanını 8'e yükseltti.

Sırbistan ise 0 puanda ve grupta son sırada kaldı.

Hollanda - Sırbistan: 2-1

Goller: 31' Teun Koopmeiners, 35' Mihajlo Cvetkovic, 72' Joshua Zirkzee

İLK 11'LER

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Koopmeiners, Van de Ven, Veerman, Reijnders, Gravenberch, Summerville, Lang, Meerdink.

Sırbistan: Milinkovic-Savic, Nedeljkovic, Gudelj, Babic, Pavlovic, Terzic, Lukic, Stankovic, Samardzic, Tadic, Cvetkovic.

İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

GOL İZLE | Hollanda 1-0 Sırbistan (Teun Koopmeiners)

GOL İZLE | Hollanda 1-1 Sırbistan (Mihajlo Cvetkovic)

GOL İZLE | Hollanda 2-1 Sırbistan (Joshua Zirkzee)

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#HOLLANDA #SIRBİSTAN #ULUSLAR LİGİ #A SPOR

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
Maç Özeti İzle | Hollanda, Sırbistan engeline takılmadı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA