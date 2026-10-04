Maç Özeti İzle | Hollanda, Sırbistan engeline takılmadı!

Hollanda, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 2'nin 4. haftasında Sırbistan ile kozlarını paylaştı. Müsabaka Philips Stadyumu'nda oynandı.
Mücadeleyi Litvanyalı hakem Donatas Rumsas yönetti. Donatas Rumsas'ın yardımcılıklarını Aleksandr Radius ile Dovydas Suziedelis üstlendi.
VAR'da Michael Salisbury, AVAR'da ise Orestas Abramavicius görev aldı.
Hollanda – Sırbistan karşılaşması A Spor'dan şifresiz olarak canlı yayınlandı.
Hollanda, Sırbistan karşısında sahadan 2-1'lik skorla galip ayrıldı.
Hollanda'nın gollerini 31. dakikada Teun Koopmeiners ile 72. dakikada Joshua Zirkzee kaydetti. Sırbistan'da fileleri 35. dakikada Mihajlo Cvetkovic havalandırdı.
Bu sonucun ardından Hollanda puanını 8'e yükseltti.
Sırbistan ise 0 puanda ve grupta son sırada kaldı.
Hollanda - Sırbistan: 2-1
Goller: 31' Teun Koopmeiners, 35' Mihajlo Cvetkovic, 72' Joshua Zirkzee
İLK 11'LER
Hollanda: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Koopmeiners, Van de Ven, Veerman, Reijnders, Gravenberch, Summerville, Lang, Meerdink.
Sırbistan: Milinkovic-Savic, Nedeljkovic, Gudelj, Babic, Pavlovic, Terzic, Lukic, Stankovic, Samardzic, Tadic, Cvetkovic.
İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...
GOL İZLE | Hollanda 1-0 Sırbistan (Teun Koopmeiners)
GOL İZLE | Hollanda 1-1 Sırbistan (Mihajlo Cvetkovic)
GOL İZLE | Hollanda 2-1 Sırbistan (Joshua Zirkzee)