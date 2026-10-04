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Giriş Tarihi: 4.10.2026 17:23 Son Güncelleme: 4.10.2026 20:53

Maç Özeti İzle | Kosova ile Avusturya puanları paylaştı!

UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 3’ün 4. haftasında Kosova ile Avusturya karşı karşıya geldi. Müsabaka A Spor’dan canlı yayınlandı. Mücadele 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

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Maç Özeti İzle | Kosova ile Avusturya puanları paylaştı!
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Kosova, UEFA Uluslar Ligi B Ligi Grup 3'ün 4. haftasında Avusturya'yı konuk etti. Karşılaşma Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynandı.

Mücadelede Portekizli hakem Antonio Nobre düdük çaldı. Antonio Nobre'nin yardımcılıklarını Nelson Pereira ile Paulo Bras üstlendi.

VAR'da Andre Narciso, AVAR'da ise Fabio Oliveira Melo görev aldı.

Kritik müsabaka A Spor ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlandı.

Kosova ile Avusturya arasındaki karşılaşma 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Kosova'nın golünü 70. dakikada Fisnik Asllani kaydetti. Avusturya'da fileleri 85. dakikada Christoph Lang havalandırdı.

Bu sonucun ardından Avusturya 8, Kosova ise 5 puana yükseldi.

Kosova - Avusturya: 1-1

Goller: 70' Fisnik Asllani, 85' Christoph Lang

İLK 11'LER

Kosova: Saipi, Raci, Vojvoda, Ilir Krasniqi, Dellova, Gallapeni, Hodza, Abdulahu, Zhegrova, Zabergja, Muriqi.

Avusturya: Alexander Schlager, Posch, Bacher, Danso, Laimer, Seiwald, Xaver Schlager, Schmid, Wimmer, Prass, Gregoritsch.

İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI

GOL İZLE | Kosova 1-0 Avusturya (Fisnik Asllani)

GOL İZLE | Kosova 1-1 Avusturya (Christoph Lang)

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#UEFA ULUSLAR LİGİ #KOSOVA #AVUSTURYA #A SPOR

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Maç Özeti İzle | Kosova ile Avusturya puanları paylaştı!
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