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Giriş Tarihi: 4.10.2026 19:08 Son Güncelleme: 4.10.2026 23:42

Maç Özeti İzle | Portekiz, Norveç karşısında geri döndü! 4’te 4 yaptı

Portekiz, UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4’ün 4. haftasında Norveç’i konuk etti. Karşılaşma A Haber’den canlı yayınlandı. Portekiz, Norveç karşısında 2-1’lik skorla galip geldi.

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Maç Özeti İzle | Portekiz, Norveç karşısında geri döndü! 4’te 4 yaptı
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi Grup 4'ün 4. haftasında Portekiz ile Norveç karşı karşıya geldi. Müsabaka Dragao Stadyumu'nda oynandı.

Kritik maçta İtalyan hakem Maurizio Mariani düdük çaldı. Maurizio Mariani'nin yardımcılıklarını Daniele Bindoni ile Alberto Tegoni üstlendi.

Zorlu müsabakada VAR'da Marco Di Bello, AVAR'da ise Luca Pairetto görev aldı.

Portekiz ile Norveç arasındaki müsabaka A Haber'den şifresiz olarak canlı yayınlandı.

Portekiz, geriye düştüğü maçta Norveç karşısında 2-1 kazandı.

Portekiz'in gollerini 38. dakikada Joao Cancelo ile 79. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti. Norveç'te fileleri 36. dakikada Kristoffer Ajer havalandırdı.

Portekiz'de Francisco Conceiçao, 86. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Portekiz grup aşamasında 4'te 4 yaptı ve puanını 12'ye yükseltti.

Norveç ise 3 puanda haftayı kapattı.

Portekiz - Norveç: 2-1

Goller: 36' Kristoffer Ajer, 38' Joao Cancelo, 79' Gonçalo Ramos

Kırmızı kart: 86' Francisco Conceiçao

İLK 11'LER

Portekiz: Diogo Costa, Cancelo, Dias, Veiga, Nuno Mendes, Palhinha, Vitinha, Joao Felix, Conceiçao, Bruno Fernandes, Gonçalo Ramos.

Norveç: Selvik, Aursnes, Ajer, Ostigard, Moller Wolfe, Berge, Berg, Odegaard, Schjelderup, Nusa, Haaland.

İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI...

GOL İZLE | Portekiz 0-1 Norveç (Kristoffer Ajer)

GOL İZLE | Portekiz 1-1 Norveç (Joao Cancelo)

GOL İZLE | Portekiz 2-1 Norveç (Gonçalo Ramos)

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#PORTEKİZ #NORVEÇ #ULUSLAR LİGİ #A HABER

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Maç Özeti İzle | Portekiz, Norveç karşısında geri döndü! 4’te 4 yaptı
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