Maç Özeti İzle | Portekiz, Norveç karşısında geri döndü! 4’te 4 yaptı

Portekiz, geriye düştüğü maçta Norveç karşısında 2-1 kazandı.

Portekiz'in gollerini 38. dakikada Joao Cancelo ile 79. dakikada Gonçalo Ramos kaydetti. Norveç'te fileleri 36. dakikada Kristoffer Ajer havalandırdı.

Portekiz'de Francisco Conceiçao, 86. dakikada kırmızı kartla cezalandırıldı.

Bu sonucun ardından Portekiz grup aşamasında 4'te 4 yaptı ve puanını 12'ye yükseltti.

Norveç ise 3 puanda haftayı kapattı.