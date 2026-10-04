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Giriş Tarihi: 4.10.2026 19:06 Son Güncelleme: 4.10.2026 23:38

Maç Özeti İzle | Yunanistan – Almanya maçında kazanan çıkmadı!

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup’un 4. haftasında Yunanistan ile Almanya karşı karşıya geldi. Müsabaka A2’den şifresiz olarak canlı yayınlandı. Karşılaşma golsüz eşitlikle sona erdi.

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Maç Özeti İzle | Yunanistan – Almanya maçında kazanan çıkmadı!
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Yunanistan, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 2. Grup'un 4. haftasında Almanya'yı konuk etti. Kritik karşılaşma Toumba Stadyumu'nda oynandı.

Zorlu mücadelede Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin düdük çaldı. Clement Turpin'in yardımcılıklarını Nicolas Danos ile Benjamin Pages üstlendi.

VAR'da Jerome Brisard, AVAR'da ise Bastien Dechepy görev aldı.

Yunanistan ile Almanya arasındaki karşılaşma A2'den şifresiz olarak canlı yayınlandı.

Yunanistan – Almanya müsabakası golsüz beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonucun ardından Yunanistan 8, Almanya ise 5 puana yükseldi.

Yunanistan - Almanya: 0-0

İLK 11'LER

Yunanistan: Tzolakis, Saliakas, Mavropanos, Koulierakis, Tsimikas, Kourbelis, Zafeiris, Masouras, Kyziridis, Ioannidis, Pavlidis.

Almanya: Urbig, Pavlovic, Thiaw, Anton, Raum, Treu, Karl, Wirtz, Scherhant, Bischof, Burkardt.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#YUNANİSTAN #ALMANYA #ULUSLAR LİGİ

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Maç Özeti İzle | Yunanistan – Almanya maçında kazanan çıkmadı!
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