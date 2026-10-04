Tehdit, şantaj ve kumpastan tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Yasa Dışı Bahis ve Spor Suçları Soruşturma Bürosu'nun yürüttüğü 'Temiz Futbol' soruşturmasında Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Ferhat Gündoğdu, eski hakem Yunus Yıldırım, Alican Sağlar ve İl Hakem Kurulu Başkanı Emre Kosif, 'Hukuka Aykırı Olarak Kişisel Verileri Kaydetmek' suçundan, Dernek Şube Başkanı Ferdi Karadoruk 'Hizmet Nedeniyle Güveni Kötüye Kullanma' ve "Çocukların kullanıldığı müstehcen yayınları ülkeye sokmak, satmak, nakletmek ve ihraç etmek" suçlarından İstanbul 5. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklandı. Sebahattin Şahin ile Ahmet Şahin hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza şeklindeki adli kontrol tedbiri uygulandı. Tutuklama kararlarında dikkat çeken ifadeler yer aldı.

KİŞİSEL VERİLER KAYDEDİLDİ

Mahkeme kararında, hakem atamalarında kişisel gelişim ve liyakat esaslarının kenara bırakıldığı, hakemlere ait kişisel verilerin hukuka aykırı şekilde kaydedildiği ve bu verilerin hakem atamalarında kullanıldığı belirtildi. Fişleme niteliğindeki bu veriler kullanılarak bazı hakemlerin kamu görevini icra etmelerinin önüne geçildiği, kamu görevinin engellendiğinin dosyadaki delillerle ortaya konulduğu belirtildi.

SADAKAT FİŞLEMESİ YAPTILAR

Soruşturmanın en kritik gelişmelerinden biri de skandalların odağındaki dernek hakkında yaşandı. Başsavcılık soruşturma bürosu, Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği İstanbul Şubesi'nin feshine karar verilmesi istemiyle dava açtı. Dernek yöneticilerinin hakemleri "yakın, söz dinleyen, kontrol altına alınabilen ve diğerleri" şeklinde kategorize ettiği, "Sadakat Esaslı Fişleme" yaptığı tespit edildi. Maç ve gözlemci görevlendirmelerinde kişisel sadakatin esas alındığı, objektif kriterlerin çöpten sayıldığı doküman ve mesajlarla kanıtlandı. Dernek başkanlığının hakemlik camiası üzerinde bir baskı ve güç unsuru haline getirildiği, faaliyetlerin dernek tüzüğündeki amaçların dışına çıkarak süreklilik kazandığı vurgulandı.

TANIK HAKEMLER KONUŞTU: HEPİNİZİN HTS KAYITLARI BENDE

MHK soruşturmasında, tanık ve müşteki ifadeleri ortaya çıktı... Üst klasman hakemleri ve gözlemcileri verdikleri ifadelerde, 8 Mart 2022'de kadro dışı bıraktığı ve Tahkim kararıyla geri dönen hakemleri, MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun 2024'te yeniden göreve geldiğinde tekrar liste dışı bırakarak 'intikam operasyonu' gerçekleştirdiğini beyan etti. Hakem Kerem Ersoy, Riva'da Gündoğdu'nun kendisine, "Elimde babana ait HTS kayıtları ve sana ait ses kayıtları var. Senin fişini çekerim, kafanı koparacağım..." dediğini söyledi. Üst Klasman Gözlemcisi Alpaslan Dedeş, Gündoğdu'nun hakemlere, "Hepinizin HTS kayıtları bende var, ayağınızı denk alın" diyerek tehdit savurduğunu belirtti. Hakem Burak Şeker ve Doç. Dr. Murat Erdoğan, Ali Tuna'nın sınav kağıdının değiştirildiğini kaydederken Ali Tuna'nın eşi Binnaz Tuna, Yunus Yıldırım'ın, emniyet sistemlerini kullanarak kadın bir hakemin otel konaklama geçmişini kontrol etmesini istediği; bunu yapmayınca eşinin hakemlik kariyerinin sonlandırıldığı iddia etti. Müşteki Emre Altun, hakem puanlarına ve maç atamalarına müdahale edildiğini, kulüplerin isteklerine göre atamaların değiştirildiğini ileri sürdü. FIFA hakemi Alper Ulusoy da eski hakem Tarık Ongun hakkında 'Yetkisi olmadığı halde başka maçın VAR kayıtlarını dinledi' şeklinde hayali bir senaryo üretildiğini iddia etti ve UEFA'dan aldığı kurs davetinin MHK tarafından iptal edildiğini belgeledi.



GÜNDEM MHK, MONTELLA VE AY-YILDIZLI TAKIM

HAKEM soruşturmasıyla sarsılan Türk futbolunda, milli maç arası sonrası nasıl bir yol izleneceği merakla bekleniyor. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ve ekibi, İtalya- Türkiye maçının ardından salı günü toplanacak. Gündemde yeni MHK, A Milli Takım ve teknik direktör Montella olacak. Salı günü saat 14.00'te önemli kararların alınması bekleniyor.



SORUN YOK MHK HAZIR!

Türkiye Futbol Federasyonu, Merkez Hakem Kurulu'nda yaşanan gelişmelerin ardından yeni MHK oluşturulana kadar hakem atamalarını gerçekleştirecek isimleri açıkladı. MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu'nun tutuklandığı ve MHK 4. Bölge Sorumlusu Sebahattin Şahin'in ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı şartıyla serbest bırakıldığı vurgulanan açıklamada, "Yeni MHK'nın atama süreci tamamlanıncaya kadar, 6, 7 ve 8 Ekim'de oynanacak Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarının hakem atamaları; Merkez Hakem Kurulu Başkan Vekili Sayın Hikmet Öksüzoğlu ile Merkez Hakem Kurulu üyeleri Sayın Ali Zağlı, Sayın Kamil Abitoğlu, Sayın İbrahim Çınar ve Sayın Ziya Çetin tarafından gerçekleştirilecektir" denildi. Öte yandan Ferhat Gündoğdu ve Sebahattin Şahin, MHK'deki görevinden istifa etti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör