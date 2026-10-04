Trabzonspor’un son 10 yılına kanatlar damga vurdu

Trabzonspor'un 2016-17 sezonundan itibaren kanatlarda görev yapan oyuncularının tüm resmi karşılaşmalardaki gol ve asist performansları dikkat çekti. Bordo-mavili takımda özellikle Anthony Nwakaeme'nin transfer edildiği 2018-19 sezonundan itibaren kanatlardan alınan skor katkısında önemli bir artış yaşandı. Trabzonspor'da son 10 sezonda kanatlarda görev yapan oyuncular arasında en yüksek gol ve asist katkısını Anthony Nwakaeme sağladı. Bordo-mavili takımda 2018-19 sezonundan itibaren 6 sezon forma giyen Nijeryalı oyuncu, 51 gol ve 43 asistle 94 gole doğrudan katkıda bulundu. Bu sezon kadroya katılan Mohamed Salah ise Süper Lig ve Avrupa'da çıktığı 8 resmi maçta 7 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.

NWAKAEME İLK 4 SEZONDA 83 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

Trabzonspor'a 2018-19 sezonunda transfer olan Anthony Nwakaeme, bordo-mavili formayla geçirdiği ilk 4 sezonda gösterdiği performansla döneme damgasını vurdu. Nijeryalı oyuncu 2018-19 sezonunda 11 gol, 11 asist; 2019-20'de 14 gol, 8 asist; 2020-21'de 8 gol, 5 asist ve şampiyonluğun kazanıldığı 2021-22 sezonunda 15 gol, 11 asistlik performans sergiledi.

Nwakaeme böylece ilk Trabzonspor döneminde 48 gol ve 35 asistle toplam 83 gole doğrudan katkı sağladı. Özellikle 2021-22 sezonundaki 15 gol, 11 asistlik 26 gol katkısı, son 10 sezonda bordo-mavili takımın kanatlarında görev yapan oyuncular arasında bir sezonda ulaşılan en yüksek rakam oldu.

İki sezonluk ayrılığın ardından 2024-25'te Trabzonspor'a dönen Nwakaeme, bu dönemde de 2 gol, 5 asist; 2025-26 sezonunda ise 1 gol, 3 asist üretti. Nijeryalı oyuncu böylece söz konusu 10 yıllık dönemde Trabzonspor formasıyla 51 gol ve 43 asist olmak üzere toplam 94 gole doğrudan katkı verdi.

VISCA'DAN BİR SEZONDA 22 GOLE KATKI

Trabzonspor'un sağ kanadında son yılların en üretken isimlerinden biri de Edin Visca oldu. Bordo-mavili takıma 2021-22 sezonunun devre arasında katılan Bosna Hersekli oyuncu, ilk yarım sezonunda 6 gol ve 4 asist üretti. Visca, 2022-23 sezonunu 2 gol, 4 asistle tamamlarken, 2023-24 sezonunda performansını zirveye taşıdı. Tecrübeli oyuncu, söz konusu sezonda tüm resmi karşılaşmalarda 7 gol ve 15 asistle 22 gole doğrudan katkı sağladı. Visca, 2024-25 sezonunda da 6 gol ve 9 asistle 15 gole katkıda bulundu. Bosna Hersekli oyuncu, Trabzonspor formasıyla 21 gol ve 32 asist olmak üzere toplam 53 gole doğrudan katkı sağladı.

TREZEGUET İKİ SEZONDA 35 GOLE KATKI VERDİ

Bordo-mavili takımda sol kanattan yüksek skor katkısı veren bir diğer oyuncu Trezeguet oldu. Mısırlı futbolcu 2022-23 sezonunda tüm kulvarlarda 13 gol, 6 asistle 19 gole doğrudan katkı sağladı. Trezeguet, 2023-24 sezonunda da 11 gol ve 5 asist üreterek iki sezonda toplam 24 gol ve 11 asistlik performansa ulaştı.

EKUBAN KANATLARDA DA ETKİLİ OLDU

Ana mevkisi santrfor olmasına rağmen Trabzonspor'da sağ ve sol kanatta da görev yapan Caleb Ekuban da söz konusu dönemin üretken hücum oyuncuları arasında yer aldı. Ganalı oyuncu 2018-19 sezonunda 8 gol, 2 asist; 2019-20'de 10 gol, 8 asist ve 2020-21'de 11 gol, 4 asist üretti. Ekuban, 3 sezonda 29 gol ve 14 asistle 43 gole doğrudan katkı sağladı.

ABDÜLKADİR ÖMÜR'DEN İSTİKRARLI KATKI

Trabzonspor altyapısından yetişen Abdülkadir Ömür de sağ kanat ve orta sahanın farklı bölgelerinde görev aldığı dönemde hücum üretimine önemli katkı verdi. Ömür, 2017-18 sezonunda 3 gol, 6 asist; 2018-19'da 5 gol, 9 asist; 2019-20'de 4 gol, 3 asist üretti. Şampiyonluğun kazanıldığı 2021-22 sezonunda ise 7 gol ve 3 asistlik katkı sağladı.

OLCAY ŞAHAN İLK YILLARDA ÖNE ÇIKTI

2016-17 sezonunda ise Olcay Şahan öne çıkan isimlerden biri oldu. Sezonun ikinci yarısında Trabzonspor'a katılan Olcay, 1 gol ve 7 asistlik katkı sağlarken, 2017-18 sezonunda 5 gol ve 5 asist üretti. Tecrübeli oyuncu böylece bordo-mavili formayla ilk bir buçuk sezonunda 18 gole doğrudan katkı verdi.

ZUBKOV YARIM SEZONDA 11 GOLE KATKI VERDİ

2024-25 sezonunun ikinci yarısında Trabzonspor'a katılan Oleksandr Zubkov, kısa sürede skor üretimiyle öne çıktı. Ukraynalı sağ kanat oyuncusu, 8 gol ve 3 asistle yarım sezonda 11 gole doğrudan katkı verdi. Zubkov, 2025-26 sezonunda ise 4 gol ve 7 asist üretti. Bordo-mavili formayla 57 resmi karşılaşmaya çıkan Zubkov, toplamda 12 gol ve 10 asistlik performans sergiledi.

SON 10 YILIN ZİRVESİ 26 GOL KATKISI

Sezonluk performanslar değerlendirildiğinde Nwakaeme'nin Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaştığı 2021-22 sezonundaki 15 gol ve 11 asistlik toplam 26 gol katkısı zirvede yer aldı. Nijeryalı oyuncunun 2018-19 ve 2019-20 sezonlarında ulaştığı 22'şer gol katkısının yanı sıra Edin Visca da 2023-24 sezonunda 7 gol ve 15 asistle 22 gole doğrudan katkı verdi.

Trezeguet'nin 2022-23 sezonundaki 19, Ekuban'ın 2019-20'deki 18 ve Visca'nın 2024-25 sezonundaki 15 gol katkısı da son 10 sezonun öne çıkan performansları arasında yer aldı.

SALAH 8 MAÇTA 9 GOLE DOĞRUDAN KATKI SAĞLADI

Trabzonspor'un 2026-27 sezonunda kadrosuna kattığı Mohamed Salah da kısa sürede kanatlardaki üretkenliğiyle dikkat çekti. Mısırlı yıldız, bordo-mavili formayla geride kalan bölümde Süper Lig'de 6, UEFA Avrupa Ligi'nde 2 olmak üzere 8 resmi karşılaşmada görev aldı. Ligde 7 gol ve 2 asist üreten Salah, Avrupa Ligi'ndeki 2 karşılaşmada skor katkısı sağlayamazken, tüm kulvarlarda 7 gol ve 2 asistle 9 gole doğrudan katkı verdi. Salah, özellikle Trabzonspor'un Galatasaray'ı 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada 3 gol ve 1 asistlik performansıyla öne çıktı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör