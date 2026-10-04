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Giriş Tarihi: 4.10.2026 21:37

Ümit Milli Futbol Takımı'nda Macaristan mesaisi devam etti!

2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçında Macaristan ile karşı karşıya gelecek olan Ümit Milli Futbol Takımı hazırlıklarına devam etti.

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AA
Ümit Milli Futbol Takımı’nda Macaristan mesaisi devam etti!
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Ümit Milli Futbol Takımı, 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası eleme grubu son maçında 6 Ekim Salı günü sahasında Macaristan ile karşılaşacağı mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde ısınma ve pas çalışması ile başlayan idman, taktik çalışma ile sona erdi.

Şampiyona finalleri için play-off aşamasına kalmayı garantileyen ay-yıldızlılar, hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak Türkiye-Macaristan mücadelesi, Tivibu Spor ile Tivibu Spor YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#ÜMİT MİLLİ FUTBOL TAKIMI #TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU
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Ümit Milli Futbol Takımı'nda Macaristan mesaisi devam etti!
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