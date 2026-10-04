Yükseklik korkusu!

A Milli Takımımız, tarihimizde ilk kez mücadele ettiği Uluslar A Ligi'nde varlık gösteremedi. Fransa, İtalya ve Belçika yenilgileriyle grupta sıfır puanla son sırada kalan Bizim Çocuklar, adeta çöküş dönemine girdi. 33 yıl sonra Türkiye'nin başında üst üste 3 resmi maç kaybeden ilk yabancı hoca olan Vincenzo Montella, karşılaşmanın ardından, "Eleştirilere kulak asmak istemiyorum. A Ligi'ndeki seviye maalesef böyle. Dünya Kupası'na, Avrupa Şampiyonası'na bu çocuklarla gittik" diyerek serzenişte bulundu. 52 yaşındaki çalıştırıcı, tepkilerin yersiz olduğunu söyleyip, destek istese de büyük maçlarda dökülen bir performans gösteriyor.

SON 2 AYDA 4 BASAMAK BİRDEN GERİYE GİTTİK

FIFA sıralamasında son 2 ayda 4 basamak birden düşerek 30'unculuğa gerileyen Ay-Yıldızlılar'da Montella, ilk 20'de yer alan ülkelere karşı varlık gösteremedi. Milliler'in başında bu takımlara karşı 8 resmi maça çıkan İtalyan hoca, 1 galibiyet alabilirken sadece Hırvatistan'ı (1-0) yenebildi. İspanya (2-2) ile de berabere kalındı. 6 karşılaşmadan boynu bükük ayrılan Bizim Çocuklar; Portekiz (3-0), Hollanda (2-1), İspanya (6-0), Fransa (1-0), İtalya (4-1) ve Belçika'ya (3-0) kaybetti.





ALTINI ÜSTÜNE GETİRDİ 4 MAÇTA GOL YOK!

A Milliler, Vincenzo Montella yönetiminde son 6 karşılaşmada yerle bir oldu. 2026 Dünya Kupası grup maçları ile başlayan süreçte Ay-Yıldızlı ekibimiz, sahadan 5 mağlubiyetle ayrılırken sadece ABD'yi (3-2) son dakikalarda attığı golle yenebildi. Rakiplerinden 13 gol yiyen kırmızı-beyazlı takımımız, fileleri 4 kez sarsabildi. 4 karşılaşmada ise hiç gol atamadık.

KOŞUDA DA FARK YEDİK

Belçika karşısında Türkiye, rakibine göre 4.4 kilometre daha az koştu. Ay-Yıldızlılar, 112.8 kilometre mesafe kat ederken Belçika 117.2 kilometre koştu.

1.74 PUAN ORTALAMASI

A Milli Takım'da 39 maça çıkan Montella, 21 galibiyet-5 beraberlik-13 yenilgiyle 1.74 puan ortalaması tutturdu.



CEZALI ARDA VE BARIŞ TAKIMDAN AYRILDI

Milli Futbol Takımı'nda son Belçika karşılaşmasında gördükleri sarı kartla cezalı duruma düşen Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz kamptan ayrıldı. Türkiye Futbol Federasyonu, yarın İtalya ile deplasmanda oynanacak mücadele öncesinde iki milli yıldızın da izin alarak gittiklerini bildirdi. Uluslar Ligi'nde 3 maçta da forma giyen Arda 270, Barış Alper ise 213 dakika sahada kalmıştı



İTALYA MAÇINDA DÜDÜK MARCİNİAK'IN

ULUSLAR A Ligi 1. Grup'ta yarın İtalya ile deplasmanda karşılaşacak Milliler'in maçını, Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek. Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadı'nda oynanacak karşılaşma, 21.45'te başlayacak ve ATV'den yayınlanacak. A Milli Takım'ın 2016'da Hırvatistan ile 1-1 berabere kaldığı, 2017'de İzlanda'ya 3-0 ve 2019'da yine İzlanda'ya 2-1 mağlup olduğu müsabakalarda düdük çalan Polonyalı hakem Marciniak, Türkiye'nin 2020'de Uluslar Ligi'nde Rusya'yı 3-2 yendiği sınavda da görev yapmıştı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör