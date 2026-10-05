Arda&Barış&Orkun! 3 kritik eksik

Cezalı olan Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz, İtalya karşısında forma giyemeyecek. Ayak parmağından sakat olan Orkun Kökçü de kadroda yer almıyor. Teknik direktör Montella'nın savunma hattında stoperleri değiştirmesi bekleniyor. Ozan Kabak ile Emirhan Topçu'ya hazır olun emiri verilirken Emirhan'ın idmandaki sakatlığı sonrası Abdülkerim için de ilk 11 ihtimali doğdu. Hücum hattında ise Can Uzun'un da ağrıları nedeniyle dinlendirilmesi gündeme geldi. Yunus-Oğuz-İlhan Fakılı'nın en önde oynayacak olan Kerem Aktürkoğlu'nun ardında prese de destek vermesi bekleniyor...

FERDİ'DEN HIZLI KATKI!

A Milli Takım'da sol bekte bugün sahaya çıkması beklenen Ferdi Kadıoğlu, Uluslar Ligi'nde 2 maçta 179 dakika sahada kaldı. 0.37 gol beklentisine ulaşan Brighton'lı oyuncu 58 kez topla buluştu %87 isabet sağladı. Maç başına 4.5 top kazanma oranı olan Ferdi maç başına da 1.5 tehlike engelledi. İkili mücadele kazanmada ise %58 orana ulaştı. Montella, Ferdi'den İtalya karşısında hızlı hücum katkısı için planlama da yaptı.

260

A Milliler, tarihinde 657 karşılaşmada sahaya çıktı. Kırmızı-beyazlılar 260 galibiyet elde ederken, 246 mağlubiyet ve 151 de beraberlik aldı.

3 GÖRÜŞ

Ömer ÜRÜNDÜL

KABUL EDELİM! BİZDEN ÜSTÜNLER

Milli Takım, ilk 4 periyotluk maç serisini bugün İtalya önünde bitirecek. Tabii ki şu ana kadar genel görüntü olumsuz! Bir tek ilk Fransa maçında çok güçlü rakibe karşı iyi mücadele vardı. Mağlubiyeti de hak etmemiştik. Ama ondan sonraki İtalya ve Belçika maçları ağır yenilgiler getirdi. Bugünkü maç tabii ki prestij için önemli. Montella'nın da Dünya Kupası itibarıyla hatalarına şahit oluyoruz. Ben de tabii ki eleştiriyorum. Eleştirilerimin odak noktası, Dünya Kupası'ndaki grupta sonuncu olmamız. Neden Uluslar Ligi için eleştirilerim ciddi boyutta değil? Çünkü buradaki rakipler bizden çok daha üstün takımlar. Bunu kabul etmek lazım. Artı bu takımların ciddi oyuncu alternatifleri var. Bir örnek vereyim; Fransa'da bizim maçta Mbappe-Olise çıkıyor Barcola ile Doue giriyor. Bizim takımda kaptan Hakan ve Kenan'ın eksiklikleri çok çok önemli. Bir de buna Orkun'u da ekleyebiliriz. Hakan öncelikle oyunu yönlendiren, Arda'yı da rahatlatan bir oyuncu. Yeri geldikçe vurguluyorum; günümüz futbolunda ofansif güç açısından en önemli görev yeri kanat forvettir. İşte sayarız: Yamal, Olise, Doku, Vinicius Junior, Saka… Biz de bu konuda tek futbolcumuz var: Kenan! Onun dışındaki kanat oyuncularımızın özellikleri birinci sınıf değil.

Murat ÖZBOSTAN

MAZERET DEĞİL CEVAP ZAMANI!

Üç maç, üç kötü sonuç… Milli Takım adına artık sözün değil, reaksiyonun zamanı. Karşımızda kâğıt üzerinde açık ara favori bir İtalya var. Beraberlik bile bizim için değerli. Ancak asıl mesele, sahada göstereceğimiz karakter. Uluslar A Ligi'ne çıkmanın ardından bu maçların sanki angaryaya dönüştüğü izlenimi oluştu. Oyuncuların ve teknik heyetin bu tabloyu yeterince sahiplenmediği de ortada. Montella için bugün sıradan bir maç değil, gerçek anlamda bir hesaplaşma gecesi. İtalyan teknik adam kendi ülkesinde ya takımını ayağa kaldıracak ve "Ben hâlâ buradayım" diyecek ya da Millî Takım'daki kredisi tamamen tükenecek. Artık mazeret değil, cevap verme zamanı. Bize bugün güzel sözlerden çok mücadele ve reaksiyon lazım. Alınacak bir puan bile bu karanlık tablonun içinde küçük bir tebessüm yaratır.

Bülent TİMURLENK

MÜCADELEDEN HİÇ VAZGEÇME!

Bizim beraberliği hak eden bir oyunla Fransa'ya 1-0 mağlup olduğumuz, İtalya'nın ise evinde Belçika'ya yenildiği gece senaryo; tam tersine akabilirdi. Devamını getirsek, İtalya krize girecek, biz Belçika deplasmanına umutla bakacaktık. Arka arkaya üç maç kaybedince lig yarışında bile teknik direktörün koltuğu sallanır. Montella için ise yakın geçmişte bir de fiyaskolarla dolu Dünya Kupası var. İtalyanlar, Paris'teki beraberliğin ardından havayı yakaladı. Bizde 3 maçın tek iyisi Arda cezalı! Milli formayı hangi spor dalında giyiyorsanız giyin mücadeleden vazgeçmeyeceksiniz. Maçın sonucundan daha çok maçın ertesi günü alınacak kararlar önemli. Değişim şart!