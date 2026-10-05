Asensio çakı gibi!

Sarı-lacivertlilerin, Turan Tovuz'u Azerbaycan'da 2-0 yendiği dostluk maçında 83 dakika sahada kalan Marco Asensio, sahada fiziksel açıdan herhangi bir problem yaşamazken ortaya koyduğu performansla teknik direktör İsmail Kartal ve ekibinin yüzünü güldürdü. 30 yaşındaki İspanyol yıldızın tamamen hazır olduğu belirtildi. Asensio'nun herhangi bir aksilik yaşanmaması halinde kritik Çaykur Rizespor karşılaşmasına ilk 11'de başlaması bekleniyor. Deneyimli on numaranın dönüşü, Fenerbahçe'nin hücum gücü açısından da teknik heyetin elini önemli ölçüde güçlendirecek. Bu durum zorlu maraton öncesi İsmail Kartal'ı sevindirdi.

'ARDA'YI ILK BEN OYNATTIM'

Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, geçtiğimiz gün hazırlık maçında 2-0 yendiği Turan Tovuz maçının ardından Azerbaycan basınına röportaj verdi. Tecrübeli teknik adam, 3-4 yıl önce kendisine Azerbaycan kulüplerinden teklifler geldiğini söyledi. Kartal, Arda Güler için de çarpıcı sözler kullandı. 65 yaşındaki çalıştırıcı, ''Arda Güler bizden yetişti, Real Madrid'de oynuyor. Onu Fenerbahçe A Takımı'nda ilk ben oynatmıştım'' ifadelerini kullandı.

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En son F.Bahçe'nin 22 Ağustos 2026 tarihinde Konyaspor'u 4-2 yendiği karşılaşmada oynayan ve bir de gol atan Asensio, 10 Ekim'deki Çaykur Rizespor mücadelesinde görev alırsa 49 gün aradan sonra resmi bir maçta forma giymiş olacak.