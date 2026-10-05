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Giriş Tarihi: 5.10.2026 19:23

ATV CANLI İZLE | Uluslar Ligi’nde İtalya – Türkiye maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle

UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup’un 4. haftasında A Milli Futbol Takımı, İtalya deplasmanına konuk olacak. Kritik karşılaşma ATV ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanacak. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

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ATV CANLI İZLE | Uluslar Ligi’nde İtalya – Türkiye maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
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İtalya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 4. haftasında A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya gelecek. Heyecan dolu müsabaka Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynanacak.

Kritik mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çalacak. Szymon Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlenecek.

VAR'da Piotr Lasyk, AVAR'da ise Lukas Fahndrich görev alacak.

İtalya ile Türkiye arasındaki karşılaşma ATV'den şifresiz olarak canlı yayınlanacak.

Kritik mücadele saat 21.45'te başlayacak.

Dev maçın canlı anlatımını ve canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.

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MUHTEMEL İLK 11'LER

İtalya: Donnarumma, Kayode, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Tonali, Fagioli, Barella, Sebastiano Esposito, Pio Esposito, Scamacca.

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Merih Demiral, Ozan Kabak, Ferdi Kadıoğlu, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Yunus Akgün, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu, Deniz Gül.

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #UEFA ULUSLAR LİGİ #İTALYA #TÜRKİYE

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ATV CANLI İZLE | Uluslar Ligi’nde İtalya – Türkiye maçı! Ne zaman, saat kaçta, şifresiz izle
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