Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları devam ediyor.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.
Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma, defans ve hücum çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Sırp santrfor Dusan Vlahovic, takımla çalıştı.
Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.