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Giriş Tarihi: 5.10.2026 16:00

Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kocaelispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına, bu sabah yaptığı antrenmanla devam etti. Sakatlığını atlatan Dusan Vlahovic, takımla çalıştı.

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İHA
Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü!
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Beşiktaş'ta Kocaelispor maçı hazırlıkları devam ediyor.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Vincenzo Italiano'nun yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı.

Isınma koşularıyla başlayan idman, 5'e 2 top kapma, defans ve hücum çalışmasının ardından dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Siyah-beyazlılarda sakatlığını atlatan Sırp santrfor Dusan Vlahovic, takımla çalıştı.

Siyah-beyazlılar, çalışmalarına yarın saat 11.30'da basına kapalı yapacağı antrenmanla devam edecek.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
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Beşiktaş, Kocaelispor maçı hazırlıklarını sürdürdü!
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