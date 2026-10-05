Çare İlkay Gündoğan!

Hücum bölgesinde üretkenlikte büyük sorun yaşayan Galatasaray, ligin ilk 6 haftasında İlkay Gündoğan'ı yeterince kullanmamış, bu durum hem futbolcu cephesinde hem de taraftarlar nezdinde büyük tartışma yaratmıştı. Pendik ile oynanan hazırlık maçında iyi bir performans sergileyen 35 yaşındaki orta sahanın antrenmanlardaki çalışkan görüntüsü de teknik heyetin beğenisini topladı. Okan Buruk'un özel olarak görüştüğü İlkay, mili ara dönüşü formasına kavuşacak. Sarıkırmızılı takım, ilk 6 haftada orta sahada forma giyen oyuncular Gabriel Sara (2), Lucas Torreira (1), Yunus Akgün (1), Lemina ve Batrakov'dan sadece 4 gol katkısı aldı. Özellikle set oyunlarında kapanan rakipleri açmakta zorluk çekti. Osimhen sakatlanana kadar tek başına 6 gole imza attı.

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Bu sezon Çorum ve Sporting maçlarında sonradan oyuna giren İlkay, sadece 11 dakika şans buldu.