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Giriş Tarihi: 6.10.2026 00:32

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ilie Datcu yaşamını yitirdi

Fenerbahçe'nin eski futbolcusu ve antrenörü Rumen futbol adamı Ilie Datcu, 89 yaşında hayatını kaybetti.

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AA
Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Ilie Datcu yaşamını yitirdi
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Futbolculuk kariyerinin ardından Türkiye'de Fenerbahçe, Göztepe, Fatih Karagümrük, Kartalspor, Diyarbakırspor, Bakırköyspor, PTT, Eskişehirspor ve Gaziosmanpaşaspor'da teknik direktörlük, Denizlispor ve Vefaspor'da yardımcı antrenörlük, Beşiktaş'ta da kaleci antrenörlüğü yapan Ilie Datcu, Türk vatandaşlığına geçip İlyas Datça adını almıştı.

Türkiye Futbol Federasyonunun, yaşamını yitiren Datcu için yayımladığı taziye mesajında, "Datcu ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve başta ülkemizde görev yaptığı kulüplerimiz olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe de eski futbolcusu ve teknik direktörü için "Ilie Datcu'yu kaybettik" başlığıyla yayımladığı taziye mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Sarı-lacivertli formamızla 3 Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Cumhurbaşkanlığı Kupası, 1 Başbakanlık Kupası ve 2 TSYD Kupası şampiyonluğu yaşayan Datcu, kulüp tarihimizin unutulmaz isimleri arasındaki yerini almıştır. Merhum Ilie Datcu'ya Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı dileriz."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ilie Datcu yaşamını yitirdi
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