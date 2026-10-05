Galatasaray’da Kasımpaşa mesaisi devam etti!

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, ikiye iki mücadele ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

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