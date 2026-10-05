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Giriş Tarihi: 5.10.2026 20:02

Galatasaray'da Kasımpaşa mesaisi devam etti!

Galatasaray, Süper Lig'in 7. haftasındaki Kasımpaşa maçı hazırlıklarını sürdürdü.

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AA
Galatasaray’da Kasımpaşa mesaisi devam etti!
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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı konuk edecek Galatasaray, mücadelenin hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, ikiye iki mücadele ve topa sahip olma çalışmasının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarını sürdürecek.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #GALATASARAY #KASIMPAŞA #OKAN BURUK
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Galatasaray'da Kasımpaşa mesaisi devam etti!
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