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Giriş Tarihi: 5.10.2026 22:49 Son Güncelleme: 5.10.2026 22:50

Gençlerbirliği yönetimi, Metin Diyadin'in istifasını kabul etmedi

Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, teknik direktörü Metin Diyadin'in istifa kararının kabul edilmediğini açıkladı.

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DHA
Gençlerbirliği yönetimi, Metin Diyadin’in istifasını kabul etmedi
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Gençlerbirliği Teknik Direktörü Metin Diyadin, Gençlerbirliği yönetimine istifasını iletti. Gençlerbirliği'nden istifaya yönelik yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulunmuştur. Söz konusu talep, yönetim kurulumuzun toplantısında ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hocamızın istifa talebi kabul edilmemiştir." ifadelerine yer verildi.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Metin Diyadin, görevinden istifa etme talebinde bulunmuştur. Söz konusu talep, yönetim kurulumuzun toplantısında ele alınmıştır. Yapılan değerlendirme sonucunda hocamızın istifa talebi kabul edilmemiştir. Yönetim kurulumuz, Metin Diyadin ile yola devam etme kararı almıştır.Kamuoyuna ve taraftarlarımıza saygıyla duyurulur." ifadeleri yer aldı.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#METİN DİYADİN #SÜPER LİG #GENÇLERBİRLİĞİ
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Gençlerbirliği yönetimi, Metin Diyadin'in istifasını kabul etmedi
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