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Giriş Tarihi: 5.10.2026 17:25

Gençlerbirliği'nde Amedspor maçı hazırlıkları başladı!

Süper Lig'in 7. haftasında Amedspor ile karşı karşıya gelecek olan Gençlerbirliği'nde hazırlıklara start verildi.

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AA
Gençlerbirliği’nde Amedspor maçı hazırlıkları başladı!
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Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Amedspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, çabukluk ve sprint çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Metin Diyadin yönetimindeki idmanın ikinci bölümünde kırmızı-siyahlı futbolcular, isabetli pas organizasyonları çalışması yaptı.

Antrenman, minyatür kalelerden kurulu alanda ve yarı sahada oynanan maçlarla tamamlandı.

Eryaman Stadyumu'nda 10 Ekim Cumartesi günü oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SÜPER LİG #GENÇLERBİRLİĞİ #AMEDSPOR #METİN DİYADİN
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Gençlerbirliği'nde Amedspor maçı hazırlıkları başladı!
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