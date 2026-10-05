‘Hafife almak büyük hata olur’

İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini
, UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye
ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Mancini, Türkiye'nin çok iyi oyunculardan oluştuğunu belirtti. 61 yaşındaki teknik adam, "Yapılmaması gereken hata; kesinlikle Türkiye'nin kolay bir rakip olduğunu düşünmek olur. Onları hafife almak gerçekten bir hata olur.
Dolayısıyla bunun basit, kolay bir maç olacağını düşünmemek gerekir. Türkiye'nin gerçekten çok iyi bir milli takım olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.