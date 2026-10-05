Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri ‘Hafife almak büyük hata olur’
Giriş Tarihi: 5.10.2026

‘Hafife almak büyük hata olur’

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL
İtalya Milli Takım Teknik Direktörü Roberto Mancini, UEFA Uluslar A Ligi'nde Türkiye ile oynayacakları karşılaşma öncesinde açıklamalarda bulundu. Mancini, Türkiye'nin çok iyi oyunculardan oluştuğunu belirtti. 61 yaşındaki teknik adam, "Yapılmaması gereken hata; kesinlikle Türkiye'nin kolay bir rakip olduğunu düşünmek olur. Onları hafife almak gerçekten bir hata olur. Dolayısıyla bunun basit, kolay bir maç olacağını düşünmemek gerekir. Türkiye'nin gerçekten çok iyi bir milli takım olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
#ROBERTO MANCİNİ #TÜRKİYE
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Hafife almak büyük hata olur’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA