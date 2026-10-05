‘İngiltere için çocuk oyuncağı’

İngiltere
'nin, Uluslar Ligi
'nde Hırvatistan
'ı deplasmanda 7-0 yenmesinin ardından Ada basını coşarken, Hırvatlar'da ise büyük üzüntü vardı. Daily Mail gazetesi "Erkekler çocuklara karşı"
manşetini atarken karşılaşmanın, İngiliz takımı için "çocuk oyuncağı" olduğunu belirtip ezici üstünlüğe dikkat çekti. The Guardian,
7-0'ı Tuchel döneminin şimdiye kadarki en etkileyici performansı olarak ele alırken, Bellingham'ın öne çıktığını ve İngiltere'nin oyununun yalnızca skorla değil, tempo, pres, denge ve hücum çeşitliliğiyle dikkat çektiğini yazdı. The Sun, "İngiltere tarihinin en etkileyici deplasman performanslarından biri.
Tuchel'in takımı acımasızlığını gösterdi" yorumunu yaptı. Hırvatistan'da yayın yapan gazeteler ise "Büyük bir rezalet", "Kabul edilemez bir felaket"
başlıklarını kullandı.