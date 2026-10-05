İyi sonuçtan ümitliyim

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella İtalya maçı öncesi yaptığı açıklamada kazanacaklarına dair ümitli olduğunu söyledi. 52 yaşındaki teknik adam, "Bu seviyede ilk kez mücadele etsek bile herkese karşı kazanmak istiyoruz. İlk kez bu seviyede olduğumuzu söylememin sebebi, burada ülke olarak alışkanlığımız yok. Deneyim kazanarak devam ediyoruz. Maalesef, yarın (bugün) Arda yok. Biliyorsunuz ki Hakan, Kenan, Barış, Orkun ve Mert Müldür de yok'' dedi. İtalyan hoca devamında şöyle konuştu: ''Ben ümitliyim yarın (bugün) güzel bir sonuç alacağımıza dair. Futbolun dinamiklerini tamamıyla bilirim, bilirsiniz. Bütün eleştirilere tabii ki de varım ama sadece mantık dışı eleştirileri dinlemiyorum. A Ligi'nde tarihimizde ilk defa mücadele veriyoruz. Bunu birlikte başardık ama çok büyük ve çok önemli eksiklerle mücadele ediyoruz. Farklı bir senaryoda olsaydı kendimizi tarttığımız bir senaryo olmayacaktı ama şu an kendimizi tarttığımız bir senaryo var ortada. Beni üzen tek konu, futbolcularımıza yönelik ağır, haksız eleştiriler. Onlar da insan bizim gibi. Eleştiriler haksız ve ağır olduğunda etkilenebilirler.''

'BANA 3. LİG'DEN OYUNCU AL DİYORLAR!'

İtalyan teknik adama geçtiğimiz toplantıda Elazığspor'da oynayan santrfor Kemal Rüzgâr'ın neden Milli Takım'a çağrılmadığı sorulmuştu. Montella dün şu yanıtı verdi: "O kadar değişik bir noktadayız ki, geçtiğimiz basın toplantısında 3. Lig'de oynayan (2. Lig'de Elazığspor) 31 yaşında bir forveti kadroya almamı istediler. Bana bu oyuncudan bahsettiler.''

OZAN: DEFANSIMIZDA PROBLEM VAR

A Milli Takım'ın stoperi Ozan Kabak, İtalya maçı öncesinde açıklamalarda bulundu. Milli futbolcu, reaksiyon göstermek istediklerini belirtti. 26 yaşındaki oyuncu şu ifadeleri kullandı: "Biz iyi futbolcularız, iyi de çalıştık. İtalya'ya karşı bir reaksiyon göstermek istiyoruz. Onların gücünün de farkındayız. İyi bir oyun ve skorla buradan ayrılmak istiyoruz. Defansif olarak fazla gol yiyoruz şu an. Bunu söylemekten çekinmiyorum ama bunun üzerine gidiyoruz. Antrenmanlarda taktiksel olarak da ona göre çalıştık."