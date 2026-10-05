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Giriş Tarihi: 5.10.2026 20:18

Kütahyaspor, Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı!

2. Lig ekiplerinden Kütahyaspor'da teknik direktör Erkan Sözeri ile yollar ayrıldı.

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İHA
Kütahyaspor, Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı!
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Kütahyaspor'da üst üste alınan kötü sonuçların ardından beklenen ayrılık gerçekleşti. Sahasında 52 Orduspor'u konuk eden Kütahyaspor, rakibine 4-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Teknik Direktör Erkan Sözeri istifasını açıkladı.

Erkan Sözeri, yaptığı açıklamada, sezon başından bu yana yaklaşık 3 aydır takımın başında olduklarını söyledi.

Yeni bir takım olduklarının farkında olduklarını ancak bunun mazeret olmadığını ifade eden Sözeri, "Bir başarı hikayesi yazmak istedik ama maalesef nasip değilmiş, kısmet değilmiş. İstediğimizi gerçekleştiremedik. Futbolda var mı bunlar, var. Her zaman görülür mü, görülmez ama dediğim gibi çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Kütahyaspor yönetiminin, Erkan Sözeri'nin istifasının ardından yeni teknik direktörün belirlenmesi için çalışma başlatması bekleniyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#2. LİG
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Kütahyaspor, Erkan Sözeri ile yollarını ayırdı!
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