Maç Özeti İzle | A Milli Futbol Takımı, İtalya’ya kaybetti! Uluslar Ligi’nde kötü seri devam etti

İtalya, UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 4. haftasında A Milli Futbol Takımı ile karşı karşıya geldi. Heyecan dolu müsabaka Bologna'daki Renato Dall'Ara Stadyumu'nda oynandı.
Kritik mücadelede Polonya Futbol Federasyonu'ndan Szymon Marciniak düdük çaldı. Szymon Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ile Adam Kupsik üstlendi.
VAR'da Piotr Lasyk, AVAR'da ise Lukas Fahndrich görev aldı.
İtalya ile Türkiye arasındaki karşılaşma ATV'den şifresiz olarak canlı yayınlandı.
A Milli Futbol Takımı, İtalya deplasmanında sahadan 3-1 mağlup ayrıldı.
İtalya'nın gollerini 26. dakikada Gianluca Scamacca, 65. dakikada Riccardo Calafiori ve 87. dakikada Pio Esposito kaydetti. A Milli Futbol Takımı'nda fileleri 61. dakikada Aral Şimşir havalandırdı.
Bu sonucun ardından A Milli Futbol Takımı grupta puansız kalmaya devam etti.
İtalya ise puanını 7'ye yükseltti.
İtalya - Türkiye: 3-1
Goller: 26' Gianluca Scamacca, 61' Aral Şimşir, 65' Riccardo Calafiori, 87' Pio Esposito
İLK 11'LER
İtalya: Donnarumma, Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Ruggeri, Barella, Romano, Doumbia, Vergara, Scamacca, Maldini.
Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu, Aral Şimşir.
İŞTE MAÇIN ÖNEMLİ ANLARI
TIKLA İZLE | A Milli Futbol Takımı'nda Yunus Akgün gole yaklaştı!
GOL İZLE | İtalya 1-0 Türkiye (Gianluca Scamacca)
TIKLA İZLE | A Milli Futbol Takımı'nda Aral Şimşir gole yaklaştı!
GOL İZLE | İtalya 1-1 Türkiye (Aral Şimşir)
GOL İZLE | İtalya 2-1 Türkiye (Riccardo Calafiori)
GOL İZLE | İtalya 3-1 Türkiye (Pio Esposito)
MAÇTAN DAKİKALAR
15. dakikada, A Milli Futbol Takımı, İtalya kalesini uzaktan bir kez daha yokladı. Salih Özcan'ın yaklaşık 20 metreden çektiği şutta kaleci Donnarumma soluna uzanarak, topun ağlarla buluşmasına engel oldu.
17. dakikada yine ay-yıldızlıların atağında İrfan Can Kahveci topu İtalya ceza sahası içine ortaladı, Yunus Akgün'ün kafa vuruşunda Donnarumma bir kez daha gole izin vermedi.
26. dakikada gelişen İtalya atağında Di Lorenzo, topu sağ kanattan penaltı noktası üzerine havadan ortaladı. Ozan Kabak'la girdiği ikili mücadelede topu önünde bulan Scamacca, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-0.
Kalan sürede önemli pozisyon olmadı ve İtalya, ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.
58. dakikada gelişen İtalya atağında, Doumbia, Esposito'nun ara pasıyla kaleci Uğurcan ile kaldı. Doumbia'nın yakın mesafeden şutunda Uğurcan ayaklarıyla yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.
61. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Yunus'un ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Zeki'nin sağ taraftan altıpas önüne çevirdiği topa Eren dokundu, arka direkte boşta kalan meşin yuvarlağı Aral filelere yolladı: 1-1.
64. dakikada İtalya bir kez daha öne geçti. Barella'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafayı vuran Calafiori topu ağlara gönderdi: 2-1.
78. dakikada Türkiye beraberlik golüne yaklaştı. Sağ taraftan ceza sahasına giren Yunus, geriden gelen Salih'e pasını attı. Salih'in gelişine şutunda Donnarumma meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.
87. dakikada İtalya 3. golünü buldu. Romano'nun altıpas önüne çevirdiği topa Esposito ayak koydu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.
Karşılaşma, İtalya'nın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup dördüncü maçında İtalya'ya konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktör Vincenzo Montella, son oynanan Belçika karşılaşmasına göre ikisi zorunlu 11'de 6 değişikliğe gitti.
Vincenzo Montella, cezalı oyuncular Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz ile Merih Demiral, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Bartuğ Elmaz'ın yerine Ozan Kabak, Eren Elmalı, Salih Özcan, İrfan Can Kahveci, Aral Şimşir ve Yunus Akgün'ü ilk 11'de sahaya sürdü.
A Milli Futbol Takımı, sahaya Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, İsmail Yüksek, Salih Özcan, Yunus Akgün, İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu ve Aral Şimşir ilk 11'iyle çıktı.
Ay-yıldızlı ekipte sakatlığı bulunan Can Uzun'un yanı sıra Okan Kocuk, Adil Demirbağ, Samet Akaydin, Yusuf Akçiçek ve Emirhan İlkhan maç kadrosunda yer alamadı.
Ay-yıldızlı ekipte, Aral Şimşir ve İrfan Can Kahveci, UEFA Uluslar A Ligi'nde ilk kez bir maçta sahaya çıktı.
İlk 3 maçta forma şansı bulamayan iki oyuncu İtalya maçında ilk 11'de yer aldı.
Aral, milli takım formasıyla ilk kez bir resmi maça çıkarken, toplamda 2. kez A Milli Takım formasıyla sahaya çıktı. Aral, Kuzey Makedonya ile oynanan özel maçta ilk kez A Milli Takım formasını giymişti.
İrfan Can Kahveci ise 49. kez A Milli Takım formasını sırtına geçirdi.
A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile deplasmanda oynadığı mücadeleye Türk taraftarların ilgisi büyük oldu. Türk taraftarlar kendilerine ayrılan yerin tamamına yakınını doldurdu.
Karşılaşmayı, Türkiye'nin Roma Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen ile Türkiye'nin Milano Başkonsolosu Mehmet Özöktem de stattan takip etti.
Bologna ve çevre kentlerde yaşayan Türk vatandaşları ve eğitimlerini İtalya'da sürdüren Türk öğrenciler tribünlerden ay-yıldızlılara destek verdi.