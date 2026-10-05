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Giriş Tarihi: 5.10.2026 20:25

Mardin 1969 Spor'da Bursaspor mesaisi devam etti!

1. Lig'in 9. haftasında Bursaspor ile karşı karşıya gelecek olan Mardin 1969 Spor'da hazırlıklar devam etti.

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İHA
Mardin 1969 Spor’da Bursaspor mesaisi devam etti!
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Mardin 1969 Spor, Trendyol 1. Lig'in 9. haftasında 11 Ekim Pazar günü deplasmanda oynayacağı Bursaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürüyor.

Hamzabeyli antrenman sahasında, teknik direktör Ivaylo Petev yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, idmanın ilk bölümünde açma-germe ve ısınma hareketleri yaptı. Isınmanın ardından 5'e 2 top kapma çalışması gerçekleştiren futbolcular, antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışma üzerinde durdu.

Teknik direktör Petev, oyuncularına maçın oyun planına ilişkin çeşitli uyarılarda bulunurken, antrenman taktik çalışmanın ardından tamamlandı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#MARDİN 1969 SPOR #BURSASPOR
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Mardin 1969 Spor'da Bursaspor mesaisi devam etti!
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