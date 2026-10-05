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Giriş Tarihi: 5.10.2026 12:42

Miralem Pjanic’in Cristiano Ronaldo anısı gündem oldu

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Miralem Pjanic, Juventus forması giydiği sırada Cristiano Ronaldo ile yaşadığı bir anıyı anlattı.

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Miralem Pjanic’in Cristiano Ronaldo anısı gündem oldu
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Miralem Pjanic, Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo ile ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Pjanic, Juventus döneminde Cristiano Ronaldo ve Massimiliano Allegri ile yaşadığı serbest vuruş anısını anlattı.

"TOPU ALMANIN TEK YOLU BUYDU"

36 yaşındaki eski futbolcu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Napoli'de oynuyorduk, serbest vuruştan gol attım, garip bir şekilde takımda Cristiano Ronaldo da vardı. Cristiano Ronaldo serbest vuruşu kazandı, sanırım Meret bu yüzden kırmızı kart gördü. Max Allegri, Ronaldo'nun yerde dizine dokunduğunu görünce hemen fizyoterapistleri tedavi için sahaya gönderdi. Çünkü serbest vuruş çok cazip bir fırsattı, Cristiano'yu oyundan çıkardı ve serbest vuruşu bana verdi. Ve gol attım! Topu almanın tek yolu buydu, bu yüzden teşekkürler Max!"

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
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Miralem Pjanic’in Cristiano Ronaldo anısı gündem oldu
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