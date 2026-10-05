Osimhen’i askerler korudu

Victor Osimhen, milli arada tedavisini sürdürmek için gittiği Nijerya
'da doğup büyüdüğü Lagos kentindeki Olusosun Mahallesi'ni ziyaret etti. Vatandaşların yoğun sevgi gösterisinde bulunduğu yıldız futbolcuya koruma ordusu eşlik etti. Osimhen, askerler ve uzun namlulu silah taşıyan güvenlik görevlileri eşliğinde sokaklarda dolaşırken, Njieryalı çocuklara da maddi yardımda bulundu.
Galatasaraylı golcünün mahalledeki bu görüntüleri dünyada gündem oldu. Başakşehir karşılaşmasında sağ adduktor kas grubunda gerilme ve ağrı tespit edilen Osimhen, tedavi programını fizyoterapist eşliğinde Nijerya'da sürdürüyor.