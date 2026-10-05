Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Portakallar Sırbistan’ı mağlup etti
Giriş Tarihi: 5.10.2026

Portakallar Sırbistan’ı mağlup etti

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
  • ABONE OL

UEFA Uluslar A Ligi Grup 2'de oynanan 4. maçta Hollanda evinde Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşan dev kapışmada Portakallar 31. Dakikada Koopmeiners ile öne geçti. 4 dakika sonra karşılık veren konuk ekip 35'te Cvetkovic'le eşitliği yakaladı. İkinci yarıda baskısını artıran Hollanda 72'de Zirkzee'nin ağları bulan vuruşuyla tekrar üstünlüğü yakaladı. Kalan sürede gol sesi çıkmayınca gülen taraf puanını 8'e yükselten turuncular oldu. Sırbistan ise henüz puanla tanışamadı.

ULUSLAR LİGİ'NDE DİĞER SONUÇLAR
A LİGİ GRUP 2: Yunanistan-Almanya: 0-0,
A LİGİ GRUP 4: Galler-Danimarka: 0-1, Portekiz-Norveç: 2-1,
B LİGİ GRUP 3: Kosova-Avusturya: 1-1, İrlanda-İsrail: 1-1,
D LİGİ GRUP 1: Malta-Andorra: 1-0,
D LİGİ GRUP 2: Azerbaycan-Litvanya: 1-0.

#HOLLANDA
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Portakallar Sırbistan’ı mağlup etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA