Portakallar Sırbistan’ı mağlup etti

UEFA Uluslar A Ligi Grup 2'de oynanan 4. maçta Hollanda evinde Sırbistan'ı 2-1 mağlup etti. A Spor ekranlarından futbolseverlerle buluşan dev kapışmada Portakallar 31. Dakikada Koopmeiners ile öne geçti. 4 dakika sonra karşılık veren konuk ekip 35'te Cvetkovic'le eşitliği yakaladı. İkinci yarıda baskısını artıran Hollanda 72'de Zirkzee'nin ağları bulan vuruşuyla tekrar üstünlüğü yakaladı. Kalan sürede gol sesi çıkmayınca gülen taraf puanını 8'e yükselten turuncular oldu. Sırbistan ise henüz puanla tanışamadı.

ULUSLAR LİGİ'NDE DİĞER SONUÇLAR

A LİGİ GRUP 2: Yunanistan-Almanya: 0-0,

A LİGİ GRUP 4: Galler-Danimarka: 0-1, Portekiz-Norveç: 2-1,

B LİGİ GRUP 3: Kosova-Avusturya: 1-1, İrlanda-İsrail: 1-1,

D LİGİ GRUP 1: Malta-Andorra: 1-0,

D LİGİ GRUP 2: Azerbaycan-Litvanya: 1-0.