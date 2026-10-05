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Giriş Tarihi: 6.10.2026 00:32

Salih Özcan: Umudumuzu kesmemek lazım!

Milli futbolcu Salih Özcan, İtalya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

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Salih Özcan: Umudumuzu kesmemek lazım!
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UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'un 4. haftasında İtalya'ya 3-1 mağlup olan A Milli Futbol Takımı'nda Salih Özcan konuştu.

Üzgün olduklarını belirten Salih Özcan, "Açıkçası çok üzgünüz. İlk başta umudumuz vardı. Fransa maçına iyi başladık, yüzümüzü gösterdik ama maalesef bu seviyede yarım bir hata bile yapsan, bu seviyedeki takımlar hemen gol atıyorlar. Bunu öğrendik. Bunu kabul etmeliyiz. İnşallah gelecek maçlarda başka bir yüz gösteririz" dedi.

Basit hataların bile yapılamaması gerektiğini vurgulayan Salih Özcan, "Bu seviyede basit bir hata bile, takımlar kaliteli ve hemen gol atıyorlar. Basit hatalar yapmamak, konsantre olmak lazım. Fransa'ya karşı iyi oynadık, zorlandılar. Öyle oynamamız lazım. Çok üzgünüz ama inşallah iyi günler gelir" sözlerini dile getirdi.

Salih Özcan son olarak şu ifadeleri kullandı: "Üzgünüz ama şimdi dik durmamız lazım. Umudumuzu kesmemek lazım. Rakiplerin çok iyi olduğunu biliyoruz ama devam etmemiz lazım. İnşallah iyi günler gelir."

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Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SALİH ÖZCAN #A MİLLİ FUTBOL TAKIMI #UEFA ULUSLAR LİGİ

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Salih Özcan: Umudumuzu kesmemek lazım!
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