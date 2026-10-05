Samsunspor’dan bahis soruşturması açıklaması: 7 kişinin kulüple bağı yok

Futbol Disiplin Talimatı'nın 57'nci maddesi kapsamında 30 Eylül'den itibaren tedbirli olarak PFDK'ya gönderilen isimler arasında Samsunspor'dan 7 kişinin de yer alması üzerine Başkan Yüksel Yıldırım kulüp sosyal medyası üzerinden açıklama yaptı. Yüksel Yıldırım, sevk edilen isimlerin Samsunspor'un idari yapılanmasında bulunmadığını ve kulüple resmi bir bağlarının olmadığını ifade etti. Bu kişilerin futbolla ilgisi bulunmayan bir dernek yapısı içerisinde faaliyet gösterdiğini aktaran Yıldırım, Samsunspor olarak sevk kararlarına karşı gerekli itirazları yaptıklarını bildirdi.

Yüksel Yıldırım açıklamasında, "Söz konusu kişilerin Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. ile idari ve resmi, doğrudan hiçbir bağı bulunmamaktadır. Bu kişiler, kulübümüz Futbol A.Ş. bünyesinde hiçbir görev almamış olup Samsunspor Kulübü Derneği'nde yöneticilik yapmışlardır. Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. ile Samsunspor Kulübü Derneği, birbirinden bağımsız ve ayrı tüzel kişiliğe sahip iki farklı hukuki yapıdır. Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş.; Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri Evren Öztürk ile Veysel Bilen'den oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. Görüldüğü üzere, sevk listesinde adı geçen kişilerin hiçbiri bu yapının içinde yer almamaktadır. Açıklamada bu ayrımın gözetilmemesi, kulübümüzün kamuoyu nezdinde bahis soruşturmasıyla haksız biçimde ilişkilendirilmesine yol açmıştır. Bu nedenle, 1 Ekim tarihli resmî yazımızla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapılmıştır. Konunun ayrıntılı biçimde incelenmesi, bundan sonra benzer açıklamalar yapılmadan önce kulübümüzden bilgi ve teyit alınması ve yapılan yanlışlığın kamuoyuna yeni bir açıklamayla bir an önce düzeltilmesi talep edilmiştir. Kulübümüzün uğradığı ve uğrayabileceği her türlü zarar nedeniyle tüm hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız" ifadelerine yer verdi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör