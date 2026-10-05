Samsunspor’dan PFDK tepkisi: ’Dernek ve kulüp iki farklı hukuki yapıdır’

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), bahis soruşturması kapsamında, 2026-2027 futbol sezonunda Süper Lig ve TFF 1. Lig'de mücadele eden kulüplerde son 5 yıl içerisinde idareci olarak görev almış ve bu dönemde bahis oynadığı tespit edilen kişilerin, Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 30 Eylül'den itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verilmişti.

Listede Samsunspor'dan da 7 kişi PFDK'ya sevk edilmişti. Başkan Yüksel Yıldırım, Samsunspor'dan sevk edilen kişilerin kulüple bir bağı olmadığını, futbolla alakası olmayan dernek yapısı altında faaliyet gösterdiğini dile getirerek, açıklamalarda bulundu.

SAMSUNSPOR'DAN AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 30 Eylül'de kamuoyuyla paylaşılan PFDK'ya sevk listesinde, 384 ila 390 sıra numaraları arasında yer alan 7 kişinin "Samsunspor" adı altında gösterilmesi üzerine, kamuoyunu doğru bilgilendirmek amacıyla bu açıklamayı yapma gereği duyduklarını ifade eden Başkan Yıldırım'ın imzasıyla resmi siteden yayınlanan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:

"Söz konusu kişilerin Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. ile idari ve resmi, doğrudan hiçbir bağı bulunmamaktadır. Bu kişiler, kulübümüz Futbol A.Ş. bünyesinde hiçbir görev almamış olup Samsunspor Kulübü Derneği'nde yöneticilik yapmışlardır. Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş. ile Samsunspor Kulübü Derneği, birbirinden bağımsız ve ayrı tüzel kişiliğe sahip iki farklı hukuki yapıdır. Samsunspor Futbol Kulübü A.Ş.; Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Yıldırım ve Yönetim Kurulu Üyeleri Evren Öztürk ile Veysel Bilen'den oluşan yönetim kurulu tarafından yönetilmektedir. Görüldüğü üzere, sevk listesinde adı geçen kişilerin hiçbiri bu yapının içinde yer almamaktadır.

Açıklamada bu ayrımın gözetilmemesi, kulübümüzün kamuoyu nezdinde bahis soruşturmasıyla haksız biçimde ilişkilendirilmesine yol açmıştır. Bu nedenle, 1 Ekim tarihli resmî yazımızla Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuru yapılmıştır. Konunun ayrıntılı biçimde incelenmesi, bundan sonra benzer açıklamalar yapılmadan önce kulübümüzden bilgi ve teyit alınması ve yapılan yanlışlığın kamuoyuna yeni bir açıklamayla bir an önce düzeltilmesi talep edilmiştir. Kulübümüzün uğradığı ve uğrayabileceği her türlü zarar nedeniyle tüm hukuki haklarımızı saklı tuttuğumuzu kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör