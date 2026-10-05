Son virajda gözler ATV’de

UEFA Uluslar Ligi'nde Türkiye, 4 maçlık bölümdeki son karşılaşmasında bugün ekim fikstürüne nokta koyacak. İtalya deplasmanına çıkacak olan Ay-Yıldızlı ekibimizin bu kritik mücadelesi, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak naklen ekranlara gelecek. İtalya'nın Bologna kentindeki Renato Dall'Ara Stadı'ndaki maçın perde arkası detayları, özel yorumları ve görüntüleri gün boyu A Spor'da olacak. Mücadelenin ardından ise özel röportajlar ve sıcak yorumlar da A Spor'dan futbolseverlerle buluşacak.

TURKUVAZ MEDYA'DA HEYECAN SÜRÜYOR

Uluslar Ligi'nin tüm heyecanı Turkuvaz Medya ekranlarında son sürat devam ediyor. Grubumuzda bizi de yakından ilgilendiren karşılaşmada Fransa, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Belçika'yı kendi evinde ağırlıyor. 21.45'teki müsabaka, A Spor'dan canlı yayınlanacak. B Ligi 4. Grup'ta Georghe Hagi'nin çalıştırdığı Romanya Milli Takımı'nın sahasında İsveç ile oynayacağı mücadele ise A Para'dan 21.45'te izlenebilecek.

TURKUVAZ'DA GÜNÜN PROGRAMI

21.45 Fransa-Belçika (A Spor)

21.45 Romanya-İsveç (A Para)