Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Thorsten Fink: 'Cumartesi günü bir şehir, bir şehre karşı olacak'
Giriş Tarihi: 5.10.2026 19:35

Thorsten Fink: "Cumartesi günü bir şehir, bir şehre karşı olacak"

Samsunspor Teknik Direktörü Thorsten Fink, cumartesi günü oynanacak Trabzonspor maçı öncesinde tesislere gelen taraftarlardan destek isteyerek, o gün bir şehrin bir şehre karşı mücadele edeceğini söyledi.

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
İHA
Thorsten Fink: Cumartesi günü bir şehir, bir şehre karşı olacak
  • ABONE OL

Samsunspor, milli aranın ardından Süper Lig'in 7. haftasında kulübün eski Teknik Direktörü Thomas Reis'in çalıştırdığı Trabzonspor'u konuk edecek. Samsunsporlu taraftarlar mücadele öncesinde takımlarının antrenman yaptığı Nuri Asan Tesisleri'ne gelerek kırmızı-beyazlı futbolcular ve teknik heyete moral verdi. Teknik Direktör Thorsten Fink ve futbolcular ise Trabzonspor maçı öncesi galibiyet sözü verdiler.

Taraftarlara konuşma yapan Fink, "Trabzonspor karşılaşmasının çok önemli bir maç olduğunu biliyoruz. Belki de bu yılın en önemli maçlarından bir tanesi olacak. Herkese ihtiyacımız olacak, taraftarlara da ihtiyaç olacak. Bu genç takımın size ihtiyacı var. Bu genç takım Cumartesi günü sizin için bir savaş verecek. Cumartesi günü bir şehir, bir şehre karşı, taraftarlar taraftarlara karşı, oyuncular oyunculara karşı Bu bizim gururumuz" dedi.
Takım kaptanı Emre Kılınç da bu maçın öneminin farkında olduklarını ve takım arkadaşlarıyla birlikte ellerinden gelen mücadelenin en iyisini yapacaklarını ifade etti.

Samsunspor Başkanvekili Veysel Bilen ise bundan sonraki süreçte her ay bir antrenmanın taraftara açık şekilde yapılacağını belirterek, kırmızı-beyazlı taraftarlardan destek istedi.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#THOMAS REİS #SAMSUNSPOR
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Thorsten Fink: "Cumartesi günü bir şehir, bir şehre karşı olacak"
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA