Trabzonspor-Drogheda dostluğu belgeselde

Trabzonspor
ile İrlanda
temsilcisi Drogheda United arasında yıllar içerisinde güçlenen kardeşlik bağı bu kez belgesel projesiyle ekranlara taşınacak. "An Gorta Mor-The Star&The Crescent"
adlı bağımsız yapım, İrlanda ve Türkiye arasındaki ilişkiyi ele alacak. Belgeselin çıkış noktasını, 1847 yılında İrlanda'da yaşanan Büyük Kıtlık dönemi oluşturacak. Belgeselde, bu dönemde Osmanlı'nın sağladığı insani yardımların hikâyesi günümüze taşınırken,
bu bağ Drogheda ve Trabzonspor üzerinden anlatılacak. İrlanda ekibi, yapımın Türk televizyonunda gösterilmesinin planlandığını açıkladı.