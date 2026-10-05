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Giriş Tarihi: 5.10.2026 13:43 Son Güncelleme: 5.10.2026 13:44

Trabzonspor'a Umut Nayir'den kötü haber!

Trabzonspor, Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

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Trabzonspor’a Umut Nayir’den kötü haber!
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Trabzonspor, Drogheda United ile oynanan hazırlık maçında sakatlanan Umut Nayir'ın sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Mücadelede ağrı hissederek oyundan çıkan Umut Nayir'in sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, "Drogheda United ile oynadığımız hazırlık maçında ağrı hissederek oyundan çıkan futbolcumuz Umut Nayir'ın yapılan muayene ve MR görüntülemesi sonucunda, sağ uyluk arka üst kas grubu ve tendonunda hafif kanama ve ödem tespit edilmiştir." denildi.

Fırtına, Umut Nayir'ın tedavisine sağlık ekibi tarafından başlandığını duyurdu.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#UMUT NAYİR #TRABZONSPOR
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Trabzonspor'a Umut Nayir'den kötü haber!
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