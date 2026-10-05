Trabzonspor’da Samsunspor mesaisi devam etti!

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular salonda ısınma gerçekleştirdi.
Bordo-mavililer, antrenmanı pas ve dar alanda oyun çalışmasıyla sonlandırdı.
Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarına devam edecek.
Öte yandan antrenman öncesi teknik direktör Thomas Reis'in doğum günü kutlandı.
Bordo-mavili kulübün ABD merkezli X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, asbaşkan Zeyyat Kafkas ve futbolcuların yer aldığı video "Mutlu yıllar Thomas Reis" başlığıyla yayınlandı.
Videoda Kafkas, Thomas Reis'e doğum günü pastasından ikram etti.