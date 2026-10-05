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Giriş Tarihi: 5.10.2026 20:48

Trabzonspor'da Samsunspor mesaisi devam etti!

Süper Lig'in 7. haftasında Samsunspor deplasmanına çıkacak olan Trabzonspor'da hazırlıklar devam etti.

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AA
Trabzonspor’da Samsunspor mesaisi devam etti!
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Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında 10 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, oyuncular salonda ısınma gerçekleştirdi.

Bordo-mavililer, antrenmanı pas ve dar alanda oyun çalışmasıyla sonlandırdı.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla Samsunspor maçı hazırlıklarına devam edecek.

Öte yandan antrenman öncesi teknik direktör Thomas Reis'in doğum günü kutlandı.

Bordo-mavili kulübün ABD merkezli X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, asbaşkan Zeyyat Kafkas ve futbolcuların yer aldığı video "Mutlu yıllar Thomas Reis" başlığıyla yayınlandı.

Videoda Kafkas, Thomas Reis'e doğum günü pastasından ikram etti.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#TRABZONSPOR #SAMSUNSPOR #THOMAS REİS #SÜPER LİG
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Trabzonspor'da Samsunspor mesaisi devam etti!
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