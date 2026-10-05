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Giriş Tarihi: 5.10.2026 16:00

UEFA'dan Mehmet Türkmen'e görev!

Türkiye Futbol Federasyonu, FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen'in Arnavutluk ile San Marino arasında oynanacak UEFA Uluslar Ligi maçında düdük çalacağını duyurdu.

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AA
UEFA’dan Mehmet Türkmen’e görev!
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FIFA kokartlı hakem Mehmet Türkmen, Arnavutluk ile San Marino arasında oynanacak UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup müsabakasını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkmen, Arnavutluk'un başkenti Tiran'daki Air Albania Stadı'nda yarın TSİ 21.45'te başlayacak mücadelede düdük çalacak. Mehmet Türkmen'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Anıl Usta üstlenecek.

Müsabakada Oğuzhan Çakır dördüncü hakem olarak görev alacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) koltuğunda Onur Özütoprak'ın oturacağı mücedelede Erkan Engin ise AVAR olacak.

Haber Girişi Aytunç Akın - Editör
#TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU #MEHMET TÜRKMEN #UEFA ULUSLAR LİGİ #ONUR ÖZÜTOPRAK #OĞUZHAN ÇAKIR #İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN
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UEFA'dan Mehmet Türkmen'e görev!
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