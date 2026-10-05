Ümit Milli Futbol Takımı, Macaristan maçına hazır!

2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası Elemeleri H Grubu son maçında yarın Macaristan'la karşılaşacak Ümit Milli Futbol Takımı, mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Egemen Korkmaz yönetiminde gerçekleştirildi.

Salonda aktivasyon çalışmasıyla başlayan idman sahada yapılan ısınma koşuları ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Milliler günü duran top antrenmanıyla tamamladı.

Türkiye-Macaristan mücadelesi yarın saat 20.00'de Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak.

Grup karşılaşmalarının tamamlanmasına 1 maç kala play-off aşamasına kalmayı garantileyen millilerin rakibi 9 Ekim Cuma günü İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde çekilecek kurayla belli olacak. Play-off müsabakaları 13-17 Kasım tarihlerinde oynanacak.

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Macaristan maçı aday kadrosu şöyle:

Kaleci: Jankat Yılmaz (Galatasaray), Deniz Ertaş (TÜMOSAN Konyaspor), Serhat Öztaşdelen (Kocaelispor)

Defans: Ayberk Karapo (Kasımpaşa), Mertcan Ayhan (Schalke 04), Hamza Güreler (Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fenerbahçe), Yasin Özcan (Beşiktaş), Deniz Emre Ofli (Karlsruhe)

Orta saha: Yunus Emre Konak (Lincoln City), Baran Ali Gezek (Corendon Alanyaspor), Emirhan Boz (Kasımpaşa), İzzet Çelik (Corendon Alanyaspor), Hamza Akman (Eyüpspor)

Forvet: Emirhan Acar (Erzurumspor FK), Melih Bostan (Eminevim Ümraniyespor), Ali Habeşoğlu (Trabzonspor), Arda Usluoğlu (Corendon Alanyaspor), Arda Çolak (Alagöz Holding Iğdır FK), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Muğlaspor)

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